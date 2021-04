Bir strateji oyunu klasiği olan Age of Empires serisinin bir sonraki oyununa geri sayım devam ediyor. Geliştirici ekip, dönemin dilini ve belgesel tekniklerini kullanarak oyunculara tarih öğretmeyi amaçlıyor.

Age of Empires serisi her zaman için bir oyun olduğu kadar bir de tarih anlatıcısı olarak tasarlanmıştır. Bir sonraki oyun Age of Empires IV'te de Microsoft ve Relic Entertainment benzer bir amaç taşıyor, hatta bir adım ileriye de gidiyorlar.

Age of Empires IV'te dış ses tarafından anlatılan belgeseller yer alacak. Ayrıca oyunda kullanılan dil de dönemine uygun olacak. Müzikler de benzer bir şekilde oyunun geçtiği dönemlere uygun olarak hazırlanacak.

Ortaçağ'a dönüş

Oyunda bir kez daha Ortaçağ dünyasına misafir olacağız. Yani Age of Empires III ile zaman içerisinde ilerlemiş olsak da yeni oyunla birlikte daha önceki dönemlere geri dönecek, yeniden kale kurabilmek için zaman içerisinde ilerlemeye bakacağız.

Yeni oyunda tek bir savaşta yüzlerce yıllık gelişimi görebileceğiz. Öte yandan oyunun senaryo kısmında, nesiller boyu devam eden gerçek yaşamdan hikayeleri görebileceğiz. İlk duyurulan senaryo da Hastings Savaşı ile başlayarak Norman işgali olacak.

Age of Empires II'de senaryoları hikayenin içindeki bir karakterin gözünden gördüğümüz ara videolar bulunuyordu. Yeni oyunda ise onun yerini gerçek mekanlarda çekilmiş olan videolarla ve bir dış sesin anlatımıyla desteklenmiş belgeseller alacak.

Belgesel yapın izleyelim

Hayran etkinliklerinden birinde bu belgesel içeriklerini kısmen de olsa görme şansını elde etmiştik. Bu videolara baktığımızda yapımcıların, Netflix yapımlarından geriye kalmayan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Videolarda gerçek mekanlara giden ekip, oyuncular ve çeşitli ekipmanlar kullanarak çekimler yaptı.

Ekip ayrıca oyun içerisinde konuşmalarda ve müziklerde dönemin tarzını yansıtacak. Benzer bir yaklaşımı oyunun görsel tasarımlarında da göreceğiz. Sesler ve görseller, oyun içerisinde medeniyetimizle birlikte gelişecek.

Age of Empires IV hayran incelemesi (Türkçe dublaj)

Yapılan açıklamaya göre Age of Empires IV, önümüzdeki sonbahar aylarında oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun çıkana kadar diğer Age of Empires yapımlarıyla vakit geçirmeye devam edeceğiz.