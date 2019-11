World Wide Web'in mucidi olarak tanınan Tim Berners-Lee, çevrimiçi dünyayı herkes için daha güvenli kılmayı amaçlayan küresel bir eylem planı yayınladı. Google ve Facebook gibi devlerin desteklediği yeni web sözleşmesinde hükümetler, şirketler ve vatandaşların uyması gereken 9 temel ilke bulunuyor.

1989'da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek ‘Dünya Çapında Ağ (WWW)’ olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini hayata geçiren Tim Berners-Lee, Contract for the Web (Web için Sözleşme) adında 9 ilke üzerine kurulan 72 maddelik bir eylem planı yayınladı.

Çevrimiçi dünyayı güçlendirmeyi ve herkes için daha güvenli bir yer yapmayı amaçlayan sözleşme, hükümetleri, şirketleri ve sivil toplumu temsil eden 80'den fazla kuruluşun temsilcileri tarafından hazırlandı. Contract for the Web’te hükümetler, şirketler ve vatandaşların uyması gereken 9 temel ilke altında 72 madde yer alıyor. Bunlar arasında uygun fiyatlı, güvenilir internet erişimi sağlama, medeni söylem ve insan onuruna saygı duyma gibi ilkeler de bulunuyor.

Berners-Lee’nin girişimi başlangıçta, Microsoft, Google, DuckDuckGo ve Facebook gibi teknoloji şirketleri ve Electronic Frontier Foundation gibi kar amacı gütmeyen gruplar da dahil olmak üzere 150'den fazla kuruluşun desteğini aldı. The Guardian gazetesi, Amazon ve Twitter’ın destekçiler listesinde yer almadığını; ancak 25 Kasım’dan (bugün) itibaren Twitter logosunun Contract for the Web ana sayfasında görünmeye başladığını söylüyor.

Twitter'ın siyasi söylemdeki artan rolü, yakın zamanda platformunda siyasi reklamları yasaklamasına neden olmuştu. Bu nedenle şirketin söz konusu girişime destek vermesi bilhassa çok önemli. Sözleşme, küresel teknoloji ve internet şirketlerinin kullanıcıların gizliliğine ve kişisel verilerine saygı duyma zorunluluğu da dahil olmak üzere, verilerin suistimal edilmemesi için yapması gerekenleri içeriyor. Belirlenen ilkelere uymayan şirketler ise sözleşmeye destek veren şirketler listesinden çıkarılacak.

“Web için 10 yıllık bir plana ihtiyacımız yok. Web’i şimdi dönüştürmeliyiz” diyen Berners-Lee, web için ortak bir vizyon sunmak istediğini belirtiyor. Almanya, Fransa ve Gana hükümetleri sözleşmenin kuruluş ilkelerini imzaladılar. Contract for the Web, hükümetleri herkesin internete bağlanabilmesini sağlamaya ve interneti her zaman erişilebilir kılmak için çalışmaya çağırıyor. Sözleşmedeki maddelere buradaki bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.