X'in 2FA Sistemi Çöktü, Hesaplar Kullanılamaz Oldu!

X'in 2FA güncelleme süreci tam bir çıkmaza girdi. Kullanıcılar, 2FA güncellemesi yapamadıklarını ve hesaplarına erişemediklerini ifade ediyorlar. X ise şu an için sessizliğini koruyor. İşte detaylar...

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'te önemli bir değişiklik olacağından bahsetmiştik. Şirketin açıklamasına göre 10 Kasım itibarıyla eski 2FA kimlik doğrulama yöntemleri geçersiz olacak, değişiklik yapmayan kullanıcıların X hesapları kilitlenecekti.

Şimdiyse dönüşüm süreci başladı ve kullanıcılar, hesaplarına ulaşamaz hâle geldiler. Üstelik kullanıcı raporlarına göre sadece 2FA güncellemesi yapmayanlar değil, güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar da hesaplarına erişemez oldular. X cephesinde sessizlik devam ederken ne yaşandığına ilişkin somut bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil.

X, neden 2FA doğrulama sistemini güncelliyor?

X, Elon Musk'ın platformu satın aldığı dönemlerde Twitter ismiyle anılıyor twitter.com adresi üzerinden kullanılabiliyordu. Elon Musk'ın X ismini kullanmaya başlaması ve x.com alan adının aktif hâle getirilmesi, aslında bu sorunun yaşanmasına neden olan temel husustu. Platform, twitter.com alan adını tamamen kaldırmaya hazırlanıyor ve bunun doğal bir sonucu olarak 2FA kod sisteminin, twitter.com adresinden x.com adresine transfer edilmesi gerekiyor. Bu da sadece kullanıcı tarafından yapılabiliyor.

Bazı kullanıcıların açıklamalarına göre son tarih olarak belirlenen 10 Kasım'dan sonra 2FA güncellemesi yapılamaz oldu. Sistemin sonsuz bir döngüye girdiği ve hesaba erişmenin imkânsız hâle geldiği bildiriliyor. Yani sorunun kaynağı da tam olarak bu. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi X, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.