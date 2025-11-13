Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

X'in 2FA Sistemi Çöktü, Hesaplar Kullanılamaz Oldu!

X'in 2FA güncelleme süreci tam bir çıkmaza girdi. Kullanıcılar, 2FA güncellemesi yapamadıklarını ve hesaplarına erişemediklerini ifade ediyorlar. X ise şu an için sessizliğini koruyor. İşte detaylar...

X'in 2FA Sistemi Çöktü, Hesaplar Kullanılamaz Oldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler mikroblog platformu X'te önemli bir değişiklik olacağından bahsetmiştik. Şirketin açıklamasına göre 10 Kasım itibarıyla eski 2FA kimlik doğrulama yöntemleri geçersiz olacak, değişiklik yapmayan kullanıcıların X hesapları kilitlenecekti.

Şimdiyse dönüşüm süreci başladı ve kullanıcılar, hesaplarına ulaşamaz hâle geldiler. Üstelik kullanıcı raporlarına göre sadece 2FA güncellemesi yapmayanlar değil, güncellemeyi yapan bazı kullanıcılar da hesaplarına erişemez oldular. X cephesinde sessizlik devam ederken ne yaşandığına ilişkin somut bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil.

X, neden 2FA doğrulama sistemini güncelliyor?

Başlıksız-1

X, Elon Musk'ın platformu satın aldığı dönemlerde Twitter ismiyle anılıyor twitter.com adresi üzerinden kullanılabiliyordu. Elon Musk'ın X ismini kullanmaya başlaması ve x.com alan adının aktif hâle getirilmesi, aslında bu sorunun yaşanmasına neden olan temel husustu. Platform, twitter.com alan adını tamamen kaldırmaya hazırlanıyor ve bunun doğal bir sonucu olarak 2FA kod sisteminin, twitter.com adresinden x.com adresine transfer edilmesi gerekiyor. Bu da sadece kullanıcı tarafından yapılabiliyor.

X'te Uygulamadan ve Gönderiden Çıkmadan Site İçeriklerini Görüntüleyebileceksiniz X'te Uygulamadan ve Gönderiden Çıkmadan Site İçeriklerini Görüntüleyebileceksiniz

Bazı kullanıcıların açıklamalarına göre son tarih olarak belirlenen 10 Kasım'dan sonra 2FA güncellemesi yapılamaz oldu. Sistemin sonsuz bir döngüye girdiği ve hesaba erişmenin imkânsız hâle geldiği bildiriliyor. Yani sorunun kaynağı da tam olarak bu. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi X, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim