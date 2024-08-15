X'in Android sürümüne Passkeys özelliği geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, şifrelere ihtiyaç duymadan hesaplarına giriş yapabilecekler. Peki nasıl aktif edilir?

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan resmî açıklamada, Android kullanıcıları için "Passkeys" özelliğinin dağıtımına başlandığı ifade edildi. Bu yeni özellik, kullanıcıların X'e giriş yaparken şifre kullanmasına ihtiyaç bırakmayacak.

X'in Passkeys özelliği, bundan birkaç ay önce iOS ekosistemi için kullanıma sunulmuştu. Özelliği aktif eden kullanıcı, böylelikle hesap güvenliğini biraz daha iyileştirmiş oluyordu. Bugün atılan adımla Android kullanıcıları için de daha iyi bir güvenlik deneyimi sunulmuş olacak.

X'in Passkeys özelliği nasıl aktif edilir?

Adım #1: X uygulamasında " Ayarlar ve gizlilik " bölümüne girin.

X uygulamasında " " bölümüne girin. Adım #2: " Güvenlik ve hesap erişimi " seçeneğine dokunun.

" " seçeneğine dokunun. Adım #3: " Güvenlik " bölümüne girin.

" " bölümüne girin. Adım #4: " Geçiş Anahtarı " seçeneğini aktif edin.

" " seçeneğini aktif edin. Adım #5: Yönergeleri takip edin.

Bu özelliği aktif eden kullanıcı, X hesabında oturum açarken şifre yerine biyometrik veriler kullanabilecek. Bu da hesapların çalınma olasılığını düşürecek.