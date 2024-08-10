X'e Yanıtları Sıralamak İçin Yeni Özellikler Geldi

X, atılan tweetlere gelen yanıtları sıralamak için yeni alternatifler sunuyor.

Sosyal medya platformu X'in kullanıcı deneyiminde değişiklikler devam ediyor. Elon Musk'ın satın almasından sonra ciddi şekilde yenilenen X'in yeni özelliği, paylaşımlara gelen cevapları sıralamak için kullanıcılara yeni alternatifler sunuyor.

Yeni özellik ile birlikte X kullanıcıları, paylaşılan tweetlere gelen cevapları üç farklı şekilde sıralayabilecek. Bu seçenekler "en ilgili", "en yakın zamanda" ve "en çok beğenilen" şeklinde olacak. Yapılan seçimin ardından gönderiye gelen yanıtlar yeniden sıralanacak.

Basit ama kafa karıştırıcı bir değişiklik

Her ne kadar X'in yaptığı değişiklik oldukça basit olsa da açıklanması gereken bazı noktalar da barındırıyor. Bunlardan ilki "ilgili" ifadesi. Bir gönderinin başka bir gönderi ile ne kadar ilgili olduğuna kimin ya da neyin karar verdiği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bir diğer nokta ise beğenme sayıları. X hem beğenme sayılarını kaldıracağını söylüyor hem de bu sayılar üzerine bir sistem kurgulamış oluyor.

Yeni özelliği kullanmak ise oldukça kolay. X'teki herhangi bir gönderiye tıkladığınızda, gönderinin altında "Popüler yanıtlar" ibaresi yer alıyor. Bu ifadeye dokunduğunuzda açılan menüden yanıtların nasıl sıralanmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Varsayılan ayar ise popüler yanıtlar şeklinde oluyor.

X'in yeni yanıtları sıralama özelliği, özellikle çok etkileşim alan gönderilere gelen yanıtları okumak ve düzenlemek için faydalı olacak gibi duruyor. Özellik şu anda aktif olarak kullanılabiliyor.