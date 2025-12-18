X, bir kere görüp bir daha bulamadığınız gönderiler için “Görülenler” sekmesi test ediyor

X (eski Twitter), kullanıcıların akışı yeniledikten sonra bulamadıkları gönderiler için yeni bir çözüm üzerinde çalışıyor. “Seen / Görülenler” adı verilen sekme, For You ve Following’in yanında konumlanıyor.
Özellik, X’in Head of Product yöneticisi tarafından bizzat demo olarak paylaşıldı. Amaç, özellikle video ve dikkat çekici paylaşımların “akışta kaybolması” sorununu ortadan kaldırmak.
Ancak özellik henüz test aşamasında ve herkese açılacağı garanti değil. Ayrıca izleme geçmişi tutulması, gizlilik tarafında tartışma yaratabilir. Yine de hayata geçerse, X’in kullanıcı deneyimindeki en faydalı yeniliklerden biri olabilir.