Elon Musk, X'te "etkileşim kasan" kullanıcılarının hesaplarının askıya alınacağını duyurdu. Yeni kararın ne zaman hayata geçirileceği şimdilik bilinmiyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu dünyanın en popüler mikroblog platformu X ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Musk, X'te "etkileşim kasan" tüm hesapların askıya alınacağını duyurdu. Peki "etklileşim kasmak" tam olarak ne anlam ifade ediyor?

"Etklileşim kasmak" ifadesindeki kasıt, kullanıcıların belirli bir başlık altında paylaşımlar yapıp, aynı başlıklar altında paylaşım yapan diğer kullanıcılarla spam seviyesinde etkileşime girmeleri anlamına geliyor. Özellikle de kripto para yatırımcıları, bu tabire aşinalar. Airdrop kampanyaları, son dönemlerde sosyal medya farm'ları üzerinden gerçekleşmeye başladı. Elon Musk'ın açıklaması, bunun önüne geçileceğini gözler önüne seriyor.

İşte Elon Musk'ın açıklaması:

Etkileşim kasan tüm hesaplar askıya alınacak ve kaynağına kadar takip edilecek.

Elon Musk tarafından alınan kararın, pek çok kullanıcıyı etkileyeceği aşikâr. Çünkü "etkileşim kasmak" aslında daha çok takipçi isteyen çoğu hesabın yaptığı bir eylem. Elon Musk'ın aldığı kararın ne zaman uygulamaya konacağı şimdilik bilinmiyor.