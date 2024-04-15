Bir yandan X'teki kullanıcı sayısını arttırmaya çalışan Elon Musk bir yandan da botlarla olan mücadelesine devam ediyor. Musk bu amaçla yeni üyelikleri ücretli yapacak.

Geçtiğimiz yıl X'in yeni bir üyelik sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu sistem, yeni X kullanıcılarının diğer gönderiler ile etkileşime geçmeden ya da bir gönderi paylaşmadan önce ödeme yapmasını zorunlu kılıyordu. Bu miktar da 1 dolar olarak belirlenmişti. X şimdi bu uygulamayı daha geniş bir bölgeye yaymaya hazırlanıyor.

X blogunda yer alan metinlere, yapılan küçük bir değişiklikle yeni kullanıcıların bir gönderi paylaşmak, beğenmek, kaydetmek ya da cevaplamak için yıllık bir ücret ödemesi gerektiği ifadesi eklendi. X böylece herkes için daha iyi bir deneyim oluşturabileceğine inanıyor.

Elon Musk açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak X üzerinden açıklamalarda bulunan Elon Musk, "Ne yazık ki yeni kullanıcıların yazabilmek için küçük bir ücret ödemesi, botların durmak bilmeyen saldırısını hafifletebilecek tek şey. Şu anda yapay zekâ (ve troll çiftlikleri) "Robot musunuz" testini kolayca geçebiliyor." ifadesini kullandı. Musk ayrıca sahte hesapların budanması ile birlikte kullanılabilir durumdaki hesap isimlerinin de sayılarının artabileceğini ifade etti.

Aslında hesap doğrulaması için ödeme alınması yeni bir yöntem değil ve pek çok platform da bu yöntemi kullanıyor. Öte yandan X'in yeni kullanıcılardan ücret talep etmesi, Musk'ın platforma daha çok kullanıcı çekme planlarını sekteye uğratabilir. Bakalım önümüzdeki süreçte yıllık abonelik ücretleri platformdaki kullanıcı sayısını ve etkileşimleri nasıl etkileyecek.