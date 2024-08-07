İrlanda Veri Koruma Komisyonu, X'i yapay zekâ eğitiminde Avrupa'daki kullanıcıların verilerini kullanmakla suçluyor.

Teknoloji devlerinin yapay zekâlarını eğitmek için kullandıkları verilerin kaynakları son dönemde sık sık tartışılıyor. Şimdi de Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'in, Grok adlı yapay zekâsını eğitmek amacıyla Avrupa'daki kullanıcıların verilerini izinsiz olarak kullandığı iddia edildi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), X'e Avrupa'daki kullanıcıların X'teki kamuya açık paylaşımlarının şirketin yapay zeka araçlarını eğitmek için nasıl kullanıldığına dair endişeler üzerine Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

Temmuz ayında X, tüm kullanıcılar için otomatik bir ayar sundu. Bu ayar sayesinde kullanıcılar, web sitesinin platformdaki kamuya açık paylaşımları yapay zekâ sohbet botunu daha fazla eğitmek için kullanması konusunda haber verip veremeyeceğini karar verebiliyordu. Öte yandan varsayılan ayarın erişimi açtığı kullanıcılara bildirilmedi.

DPC, X'in bilgilendirmelerini yeterli bulmuyor

DPC, X'in kullanıcılara özelliği devre dışı bırakmak için bir alternatif sunduğunu kabul etmekle beraber, bu önlemin yeterli olmadığını ve kullanıcıların yeterince bilgilendirilmediğini belirtiyor. Komisyona göre X'in bu devre dışı bırakma özelliğini zamanında sunmaması, verileri izinsiz kullanması da AB'nin düzenlemelerine aykırı.

DPC mahkemeden, X'in kendi kullanıcılarına ait verileri yapay zekâyı eğitmek için kullanmasını askıya almasını ya da tamamen yasaklamasını talep ediyor. Mahkeme DPC'yi haklı bulursa, X'e yıllık cirosunun yüzde 4'üna kadar para cezası verilebilir.