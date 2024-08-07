Reddit CEO'su, ikinci çeyreğe ilişkin yapılan toplantıda yakında platformda çok büyük yenilikler görebileceğimizin sinyallerini verdi. Şirketin yapay zekâ destekli aramayı test edeceği belirtildi. Ayrıca paralı subreddit'lerin gelme ihtimali de var.

Dünyanın en popüler sosyal medya ve tartışma platformlarından biri olan Reddit, düzenli olarak yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturuyordu. Tabii ki her teknoloji devi gibi üretken yapay zekâ hamleleri de görüyorduk. Şimdi de bu kapsamda bazı yeniliklerin gelebileceği ortaya çıktı.

Şirket, yılın ikinci çeyreğine dair mali verilerini yayımladı. Verilerde platformun yıllık oranda hem kullanıcı hem de gelir konusunda %50 büyüme gerçekleştirdiği ifade edildi. CEO Steve Huffman, kazanç çağrısında Reddit’in geleceğine ilişkin konuşurken platforma gelecek özelliklerden de bahsetti.

Yapay zekâ destekli arama gelebilir

Huffman’ın bahsettiği özelliklerden biri, yapay zekâ destekli aramaydı. Buna göre Reddit kullanıcıları, yakında platformdan yaptıkları aramalarda yapay zekâ sonuçları görebilirler. Bu özelliğin çok erken aşamalarda olduğunu söyleyelim. CEO, testlerinin bu yıl içerisinde başlayacağını belirtmiş. Yani kullanıma sunulmasına daha çok süre var. Hatta istenilen şekilde olmazsa iptal bile edilebilir.

Açıklamalarda yapay zekâ destekli arama sisteminin kullanıcı deneyimini öne taşıyacağı da eklenmiş. Huffman’a göre kullanıcılar, yapay zekâ araçlarının özetleme ve öneri özellikleriyle Reddit içeriklerini daha detaylı şekilde görmesine ve yeni topluluklar keşfetmesine yardımcı olabilir. Özellik için hem şirket içi hem de üçüncü taraf yapay zekâ teknolojileri kullanacağı da gelen bilgiler arasında.

Bundan birkaç ay önce Reddit’in yapay zekâ konusunda önemli adımlar attığını görmüştük. Platforma yapay zekâ destekli özellikler gelirken bu alanda dünya lideri olan OpenAI ile dil modellerini kullanmak için ortaklık kurulmuştu. Bu yüzden bu tarz özellikleri görmek pek şaşırtıcı olmayacak.

Ücretli subreddit’ler de görebiliriz

Toplantıda bunun dışında yeni bir sistem gelebileceğinin de sinyalleri verildi. Buna göre yakında bazı subreddit’lerin paralı yapılabilme ihtimali var. Maalesef bu konuda çok bilgi paylaşılmadı. Ancak hem şirkete hem de içerik üreticilerine para kazandıracak bir sistem olacağını tahmin etmek mümkün.

Reddit, geçtiğimiz aylarda halka açılmıştı. Bu nedenle de yeni gelir yöntemleri arayışına girmişti. Paralı subreddit’ler, bu konuda atılacak bir adım olarak gelebilir.