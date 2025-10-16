X artık bir hesabın ne zaman açıldığını, hangi ülkeden paylaşım yaptığını, geçmiş bilgilerini gösterecek

X, kullanıcı profillerine hesap geçmişi, konum ve açılış tarihi gibi bilgiler ekleyecek. Amaç, güven artırmak ve botları tespit etmek.

X, sosyal medya güvenliğini artırmak için kullanıcı profillerinde daha fazla bilgi göstermeye hazırlanıyor. Özelliği duyuran ürün yöneticisi Nikita Bier, bu sayede botlarla mücadelede önemli bir adım atacaklarını belirtti.

Yeni sistemle kullanıcılar, hesaplarının açılış tarihini, konumunu ve kullanıcı adı değişiklik geçmişini profillerine ekleyebilecek. Ancak bilgilerini gizlemeyi seçen kullanıcıların profillerinde bu durum açıkça belirtilecek.

Özellik, ilk olarak X çalışanlarının profillerinde test edilecek. Toplanan geri bildirimlere göre genel kullanıma sunulup sunulmayacağı netleşecek. Konum bilgileri için ülke yerine bölge bazlı gösterim de mümkün olacak.

Bu hamle, X’in geçtiğimiz aylarda milyonlarca bot hesabı silmesinin ardından, platformdaki güveni yeniden inşa etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şeffaflık, dijital kimlik savaşının yeni anahtarı olabilir.