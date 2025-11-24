Tümü Webekno
X'te "Batı Asya" Olarak Gösterilen Konum Bilgisi Nasıl "Türkiye" Olarak Değiştirilir?

X'in yeni "Hesabın Hakkında" özelliğinde bazı kullanıcıların konumu Batı Asya olarak gözüküyor. Bunu nasıl Türkiye olarak değiştirebileceğinizi anlattık.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan X, geçtiğimiz günlerde kısa sürede gündem olmayı başaran bir özellik çıkardı. “Hesap Hakkında” olarak isimlendirilen yeni özellik, kullanıcıların hesaplarını ne zaman oluşturduklarını, hesabın oluşturulduğu konum gibi bilgileri gösteriyordu. Amaç, platformlardaki hesaplar hakkındaki şeffaflığı artırmaktı.

Yeni özellik, Türkiye’deki kullanıcıların bazılarında ülke ismi yerine “Batı Asya” ifadelerinin, yani bölge isminin yer aldığı görüldü. İsteyenler bu ayarı kolayca değiştirip hesabın bulunduğu konumu bölge yerine ülke yapabiliyor.

X'te konum bilgisi nasıl Türkiye olarak değiştirilir?

  • Adım #1: X uygulamasından profilinize girin.
  • Adım #2: Profil isminizin hemen altındaki “Hesabın Hakkında” bölümüne basın. (Katılım tarihiniz olan yer)
  • Adım #3: Sağ üstteki ayarlar simgesine dokunun.
  • Adım #4: Açılan sayfadan “Ülkeyi kullan” yazan kısmı seçin.
  • Adım #5: Bunun ardından konumunuz Türkiye olarak gözükmeye başlayacak.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere X’in “HJesabın Hakkında” bölümünden kolayca konum değişikliği yapabileceksiniz. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra hesabınız Batı Asya olarak değil, Türkiye olarak gözükmeye başlayacak. Diğer kullanıcılar da hesap bilgilerinden konumu “Türkiye” olarak görecek.

