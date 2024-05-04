X, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek "Stories" özelliğini kullanıma sundu. Bu yeni özellik, X'te paylaşılan makalelerin kısa özetlerini sunacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, "Stories" olarak isimlendirilen yeni bir özelliğe kavuştu. Yapay zekâ destekli bu özellik, platformda paylaşılan trend içeriklerin kısa özetlerini sunacak. X'in yeni özelliği, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor.

X'in mühendislik bölümü tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Stories özelliği, X'in üretken yapay zekâsı Grok'tan güç alıyor. Ancak bu özelliğin önemli bir kısıtlaması da var. Keşfet bölümüne eklenen yeni özellik, sadece premium abonelere özel olacak. En azından şimdilik.

X'in Stories özelliği böyle görünecek

X'in Premium aboneleri, Keşfet bölümünde bulunan "Senin için" başlığı altında makale başlıkları görecekler. Kullanıcı, bu başlıklardan ilgisini çekenin üzerine dokunduğunda Stories özelliği devreye girecek. Grok, makalenin kısa bir özetini kullanıcıya sunacak.

Ancak X mühendisleri, Grok'un üreteceği özet metnin yüzde 100 doğruluk içermeyebileceğinin de farkında. Çünkü Stories ile makale özeti okuyan kullanıcı, bu özellik hakkında bir uyarı görecekler. Bu uyarıda, yapay zekâ ile oluşturulan özeti doğrulamak için kaynağın aslına bakılması gerektiği ifade edilecek.