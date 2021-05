Marvel Comics tarafından oluşturulan bir kurgusal karakterler topluluğunu konu alan X-Men evreni, birçok filme sahip. Hikayesel açıdan kronolojik olarak yayınlanmayan bu filmlerin hikayeye uygun şekilde sizler için sıraladık.

X-Men serisi, Blade ve Spider-Man gibi filmlerin yanı sıra yen bir çizgi roman filmleri çağının başlamasına yardımcı oldu. 2000 yılların başında X-Men ile sinema sektörüne giriş yapan seri, insanlık, sivil haklar ve azınlık mücadelesi gibi sosyolojik konularla ilgileniyor. İnsanlar ve dramlarını konu alan seri, süper kahraman temasını çok farklı bir yere getirerek kısa süre içinde çılgınca popüler hale geldi. Sonrasında ise 2000’lü yılların başından beri birçok uzun metrajlı bir film serisi oldu.

X-Men filmleri her ne kadar eğlenceli olsa da, bir o kadar da karmaşık. Serisinin zaman çizelgesini görmek, filmlerin arasındaki zamanın uzun olmasından dolayı zorlaştı. Ancak seriye eklenen her yeni hikaye de, seriyi taze tutmaya yardımcı oldu.

Dolayısıyla, X-Men filmlerini izlemek istiyor ancak hangi sırayla izlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, sizler için iki farklı izleme seçeneği hazırladık. Ünlü seriyi filmlerdeki olayların kronolojik sıralamasına göre ya da basitçe çıkış tarihlerine göre izleyebilirsiniz.

Hikayesi açısından kronolojik sırayla X-Men filmleri

X-Men: First Class X-Men: Days of Future Past X-Men Origins: Wolverine X-Men: Apocalypse Dark Phoenix x Men X2: X-Men United X-Men Last Stand Wolverine Deadpool Deadpool 2 The New Mutants Logan

Her şeyin başlangıcı: X-Men: First Class

Çıkış tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Serinin evrenindeki en eski X-Men filmi olan X-Men: First Class, 1962 yılında genç Charles Xavier ve Erik Lensherr’in bir araya gelmesini ve kendileri gibi diğer mutantları aramalarını anlatıyor. Film, Küba Füze Krizi zamanlarında geçtiği için bu dönemin unsurları sık sık filmde görülebiliyor.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran X-Men: Days of Future Past

Çıkış tarihi: 2014

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman

Teknik olarak X-Men: Days of Future Past’te, aksiyonun çoğu 1973 yılında geçiyor ancak film 2023 yılında gerçekleşen bir gelecek filmi de.Filmde gelecekteki Wolverine bilincini geri gönderiyor. Zamanda yolculuk ve sebep olduğu paradokslar yeteri kadar kafa karıştırıcı değilmiş gibi, Wolverine’in 1973’te yaptığı olaylar, ve değiştirdiği zaman çizelgesi, X-Men ve X2’de meydana gelen tüm olayları silebilecek durumda.

Bu konu kalında Bryan Singer’ın şu açıklaması bulunuyor: “Days of Future Past’te, sahip olduğumuz felsefenin bir parçası, nehrin akışını veya akıntısını tamamen değiştirilemeyeceği. Ancak bu akıntı yönlendirilebilir ve biz onu biraz yönlendirdik. Bu yönlendirme sonunda herhangi bir olasılık ortaya çıkabilir ancak karakterler hala değişmez yerlerine doğru ilerliyor.”

Çıkış tarihi: 2009

IMDb puanı: 6,6

Yönetmen: Gavin Hood

Oyuncular: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Ryan Reynolds

X-Men Origins: Wolverine’nin hikayesi 1845’te, genç Logan’ın güçlerinin ilk kez ortaya çıkmasıyla başlıyor, ancak film büyük ölçüde 1979 yılında geçiyor ve Logan’ın hafızasını nasıl kaybettiğini anlatıyor. İlk X-Men yan filmi olan X-Men Origins: Wolverine, Wolverine karakterinin köken hikayesine değiniyor.

Karakterlerin en genç halleriyle karşı karşıyayız: X-Men: Apocalypse

Çıkış tarihi: 2016

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

X-Men: Apocalypse, X-Men: First Class ve 1970'lerdeki olayları yakından takip ediyor. X-Men: Apocalypse, 1983 yılında geçiyor ve X-Men karakterlerinin en genç versiyonlarını barındırıyor. Karakterler filmde dünyanın sonunun gelmemesi için Apocalypse ile savaşıyorlar.

Tek başına kötü, tüm seriyle birlikte anlamlı: Dark Phoenix

Çıkış tarihi: 2019

IMDb puanı: 5,7

Yönetmen: Simon Kinberg

Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

Genç X-Men kadrosunun yer aldığı son film olan Dark Phoenix, 1992 yılında geçen ve ikonik Dark Phoenix çizgi romanının hikayesinin sinemaya uyarlanmış hali. Filmin sonu her ne kadar bir sonraki filme kronolojik olarak bağlanması kafa karıştırıcı olsa da, Dark Phoenix kronolojik hikayede büyük öneme sahip.

Yayınlanan ilk film olsa da hikayedeki yeri burası: X-Men

Çıkış tarihi: 2000

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen

Dark Phoenix’in yarattığı kafa karışıklığını kafanızdan atabileceğiniz bir film olan X-Men, yayınlandığı yıl olan 2000 yılında geçiyor. X-Men’de mutantların varolduğu bir dünyada iki farklı grubun çatışmasını izliyoruz.

Çıkış tarihi: 2003

IMDb puanı: 7,4

Yönetmen: Bryan Singer

Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry

İlk X-Men devam filmi olan X2: X-Men United, 2003 yılında X-Men olaylarından yaklaşık üç yıl sonra gerçekleşir. Filmde karakterler, X-Men serisinin en kötü adamlarından biri Magneto ile savaşıyorlar.

Çıkış tarihi: 2006

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: Brett Ratner

Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry

X-Men Last Stand, devlet destekli bir laboratuvar, mutantlar için bir tedavi bulmasını anlatıyor. Filmde bu tedavi için güçlü bir çocuğun DNA’sı kullanıyor.

Çıkış tarihi: 2013

IMDb puanı: 6,7

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Will Yun Lee, Tao Okamoto

Wolverine, The Last Stand’den sonra gerçekleşen olayları konu alıyor. Film, herhangi birinin ölümünü öngörebilen bir güce sahip olan Yukio tarafından Wolverine’nin keşfedilmesini anlatıyor.

X-Men evrenini bambaşka bir boyuta taşıyan Deadpool:

Çıkış tarihi: 2016

IMDb puanı: 8,0

Yönetmen: Tim Miller

Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller

Deadpool, normal bir süper kahraman filminden çok daha fazlası. Ölümcül kanser teşhisi sonrasında mutant genlerini uyandıran bir serum aldığı deneysel bir programa giren Deadpool, mutantların arasına katılıyor.

Çıkış tarihi: 2018

IMDb puanı: 7,7

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

2016’daki orijinalinin sürpriz başarısının ardından, Deadpool 2’de X-Men kahramanları Domino, Colossus, Negasonic Teenage Warhead ve Peter bir araya geliyor. Bütün bu mutantlar, filmde gelecekten gelen bir cyborg ile savaşıyorlar.

Çıkış tarihi: 2020

IMDb puanı: 5,3

Yönetmen: Josh Boone

Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton

The New Mutants, ilk olarak 20th Century Fox altında üretime başladı, ancak daha sonra X-Men'in hakları Marvel'a geri satıldı. Film, tüyler ürpertici eski bir akıl hastanesinde güçlerini "iyileştirmek" için tedavi gören beş genç mutantı konu alıyor. Filmde The Queen's Gambit'ten Anya Taylor-Joy ve Game of Thrones'tan Maisie Williams gibi bir dizi genç yıldız yer alıyor.

Çıkış tarihi: 2017

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen

Logan, Hugh Jackman’ın Wolverine rolündeki son dönüşü. Filmde, 2029'da Logan, El Paso'nun distopik bir versiyonunda limuzin şoförü olarak yaşıyor. 25 yıldır mutant doğmayan bir dünyada geçen filmde Wolverine’ne Charles Xavier ve Laura karakterleri eşlik ediyor.

Çıkış Sırasına Göre X-Men Filmleri