X-Men serisi, Blade ve Spider-Man gibi filmlerin yanı sıra yen bir çizgi roman filmleri çağının başlamasına yardımcı oldu. 2000 yılların başında X-Men ile sinema sektörüne giriş yapan seri, insanlık, sivil haklar ve azınlık mücadelesi gibi sosyolojik konularla ilgileniyor. İnsanlar ve dramlarını konu alan seri, süper kahraman temasını çok farklı bir yere getirerek kısa süre içinde çılgınca popüler hale geldi. Sonrasında ise 2000’lü yılların başından beri birçok uzun metrajlı bir film serisi oldu.
X-Men filmleri her ne kadar eğlenceli olsa da, bir o kadar da karmaşık. Serisinin zaman çizelgesini görmek, filmlerin arasındaki zamanın uzun olmasından dolayı zorlaştı. Ancak seriye eklenen her yeni hikaye de, seriyi taze tutmaya yardımcı oldu.
Dolayısıyla, X-Men filmlerini izlemek istiyor ancak hangi sırayla izlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, sizler için iki farklı izleme seçeneği hazırladık. Ünlü seriyi filmlerdeki olayların kronolojik sıralamasına göre ya da basitçe çıkış tarihlerine göre izleyebilirsiniz.
Hikayesi açısından kronolojik sırayla X-Men filmleri
- X-Men: First Class
- X-Men: Days of Future Past
- X-Men Origins: Wolverine
- X-Men: Apocalypse
- Dark Phoenix
- x Men
- X2: X-Men United
- X-Men Last Stand
- Wolverine
- Deadpool
- Deadpool 2
- The New Mutants
- Logan
Her şeyin başlangıcı: X-Men: First Class
- Çıkış tarihi: 2011
- IMDb puanı: 7,7
- Yönetmen: Matthew Vaughn
- Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Serinin evrenindeki en eski X-Men filmi olan X-Men: First Class, 1962 yılında genç Charles Xavier ve Erik Lensherr’in bir araya gelmesini ve kendileri gibi diğer mutantları aramalarını anlatıyor. Film, Küba Füze Krizi zamanlarında geçtiği için bu dönemin unsurları sık sık filmde görülebiliyor.
Geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran X-Men: Days of Future Past
- Çıkış tarihi: 2014
- IMDb puanı: 7,9
- Yönetmen: Bryan Singer
- Oyuncular: Patrick Stewart, Ian McKellen, Hugh Jackman
Teknik olarak X-Men: Days of Future Past’te, aksiyonun çoğu 1973 yılında geçiyor ancak film 2023 yılında gerçekleşen bir gelecek filmi de.Filmde gelecekteki Wolverine bilincini geri gönderiyor. Zamanda yolculuk ve sebep olduğu paradokslar yeteri kadar kafa karıştırıcı değilmiş gibi, Wolverine’in 1973’te yaptığı olaylar, ve değiştirdiği zaman çizelgesi, X-Men ve X2’de meydana gelen tüm olayları silebilecek durumda.
Bu konu kalında Bryan Singer’ın şu açıklaması bulunuyor: “Days of Future Past’te, sahip olduğumuz felsefenin bir parçası, nehrin akışını veya akıntısını tamamen değiştirilemeyeceği. Ancak bu akıntı yönlendirilebilir ve biz onu biraz yönlendirdik. Bu yönlendirme sonunda herhangi bir olasılık ortaya çıkabilir ancak karakterler hala değişmez yerlerine doğru ilerliyor.”
Wolverine'in geçmişi: X-Men Origins: Wolverine
- Çıkış tarihi: 2009
- IMDb puanı: 6,6
- Yönetmen: Gavin Hood
- Oyuncular: Hugh Jackman, Liev Schreiber, Ryan Reynolds
X-Men Origins: Wolverine’nin hikayesi 1845’te, genç Logan’ın güçlerinin ilk kez ortaya çıkmasıyla başlıyor, ancak film büyük ölçüde 1979 yılında geçiyor ve Logan’ın hafızasını nasıl kaybettiğini anlatıyor. İlk X-Men yan filmi olan X-Men Origins: Wolverine, Wolverine karakterinin köken hikayesine değiniyor.
Karakterlerin en genç halleriyle karşı karşıyayız: X-Men: Apocalypse
- Çıkış tarihi: 2016
- IMDb puanı: 6,9
- Yönetmen: Bryan Singer
- Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
X-Men: Apocalypse, X-Men: First Class ve 1970'lerdeki olayları yakından takip ediyor. X-Men: Apocalypse, 1983 yılında geçiyor ve X-Men karakterlerinin en genç versiyonlarını barındırıyor. Karakterler filmde dünyanın sonunun gelmemesi için Apocalypse ile savaşıyorlar.
Tek başına kötü, tüm seriyle birlikte anlamlı: Dark Phoenix
- Çıkış tarihi: 2019
- IMDb puanı: 5,7
- Yönetmen: Simon Kinberg
- Oyuncular: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Genç X-Men kadrosunun yer aldığı son film olan Dark Phoenix, 1992 yılında geçen ve ikonik Dark Phoenix çizgi romanının hikayesinin sinemaya uyarlanmış hali. Filmin sonu her ne kadar bir sonraki filme kronolojik olarak bağlanması kafa karıştırıcı olsa da, Dark Phoenix kronolojik hikayede büyük öneme sahip.
Yayınlanan ilk film olsa da hikayedeki yeri burası: X-Men
- Çıkış tarihi: 2000
- IMDb puanı: 7,4
- Yönetmen: Bryan Singer
- Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen
Dark Phoenix’in yarattığı kafa karışıklığını kafanızdan atabileceğiniz bir film olan X-Men, yayınlandığı yıl olan 2000 yılında geçiyor. X-Men’de mutantların varolduğu bir dünyada iki farklı grubun çatışmasını izliyoruz.
X2: X-Men United
- Çıkış tarihi: 2003
- IMDb puanı: 7,4
- Yönetmen: Bryan Singer
- Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry
İlk X-Men devam filmi olan X2: X-Men United, 2003 yılında X-Men olaylarından yaklaşık üç yıl sonra gerçekleşir. Filmde karakterler, X-Men serisinin en kötü adamlarından biri Magneto ile savaşıyorlar.
X-Men Last Stand
- Çıkış tarihi: 2006
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: Brett Ratner
- Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry
X-Men Last Stand, devlet destekli bir laboratuvar, mutantlar için bir tedavi bulmasını anlatıyor. Filmde bu tedavi için güçlü bir çocuğun DNA’sı kullanıyor.
Wolverine
- Çıkış tarihi: 2013
- IMDb puanı: 6,7
- Yönetmen: James Mangold
- Oyuncular: Hugh Jackman, Will Yun Lee, Tao Okamoto
Wolverine, The Last Stand’den sonra gerçekleşen olayları konu alıyor. Film, herhangi birinin ölümünü öngörebilen bir güce sahip olan Yukio tarafından Wolverine’nin keşfedilmesini anlatıyor.
X-Men evrenini bambaşka bir boyuta taşıyan Deadpool:
- Çıkış tarihi: 2016
- IMDb puanı: 8,0
- Yönetmen: Tim Miller
- Oyuncular: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, T.J. Miller
Deadpool, normal bir süper kahraman filminden çok daha fazlası. Ölümcül kanser teşhisi sonrasında mutant genlerini uyandıran bir serum aldığı deneysel bir programa giren Deadpool, mutantların arasına katılıyor.
Deadpool 2
- Çıkış tarihi: 2018
- IMDb puanı: 7,7
- Yönetmen: David Leitch
- Oyuncular: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
2016’daki orijinalinin sürpriz başarısının ardından, Deadpool 2’de X-Men kahramanları Domino, Colossus, Negasonic Teenage Warhead ve Peter bir araya geliyor. Bütün bu mutantlar, filmde gelecekten gelen bir cyborg ile savaşıyorlar.
The New Mutants
- Çıkış tarihi: 2020
- IMDb puanı: 5,3
- Yönetmen: Josh Boone
- Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
The New Mutants, ilk olarak 20th Century Fox altında üretime başladı, ancak daha sonra X-Men'in hakları Marvel'a geri satıldı. Film, tüyler ürpertici eski bir akıl hastanesinde güçlerini "iyileştirmek" için tedavi gören beş genç mutantı konu alıyor. Filmde The Queen's Gambit'ten Anya Taylor-Joy ve Game of Thrones'tan Maisie Williams gibi bir dizi genç yıldız yer alıyor.
Logan
- Çıkış tarihi: 2017
- IMDb puanı: 8,1
- Yönetmen: James Mangold
- Oyuncular: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
Logan, Hugh Jackman’ın Wolverine rolündeki son dönüşü. Filmde, 2029'da Logan, El Paso'nun distopik bir versiyonunda limuzin şoförü olarak yaşıyor. 25 yıldır mutant doğmayan bir dünyada geçen filmde Wolverine’ne Charles Xavier ve Laura karakterleri eşlik ediyor.
Çıkış Sırasına Göre X-Men Filmleri
- X-Men - 14 Temmuz 2000
- X2 - 2 Mayıs 2003
- X-Men: The Last Stand - 26 Mayıs 2006
- X-Men Origins: Wolverine - 1 Mayıs 2009
- X-Men: First Class - 3 Haziran 2011
- The Wolverine - 26 Temmuz 2013
- X-Men: Days of Future Past - 23 Mayıs 2014
- Deadpool - 12 Şubat 2016
- X-Men: Apocalypse - 27 Mayıs 2016
- Logan - 3 Mart 2017
- Deadpool 2 - 18 Mayıs 2018
- Dark Phoenix - 7 Haziran 2019
- The New Mutants - 28 Ağustos 2020