X, WhatsApp rakibi mesajlaşma uygulamasını iPhone'larda test etmeye başladı

Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), iPhone kullanıcıları için X Chat adlı yeni mesajlaşma uygulamasını test etmeye başladı. Uçtan uca şifreleme, sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerle gelmesi beklenen uygulama, WhatsApp ve Telegram gibi popüler mesajlaşma servislerine rakip olabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

X’i devraldıktan sonra platformu büyük ölçüde değiştiren Elon Musk, sosyal medya uygulamasını tek bir platformda birçok hizmet sunan bir “her şey uygulaması” hâline getirmek istediğini sık sık dile getiriyordu. Şimdi bu hedef doğrultusunda yeni bir adım daha atıldı.

Şirket, X Chat adını verdiği yeni bir mesajlaşma uygulamasını iOS tarafında test etmeye başladı. Bu uygulama, X’teki mevcut DM sisteminden ayrı çalışacak ve kullanıcıların platformdan bağımsız bir mesajlaşma deneyimi yaşamasını sağlayacak. Buraya tıklayarak X Chat'in beta sürümü için başvurabilirsiniz.

X Chat, WhatsApp ve Telegram’ın Özelliklerini Bir Araya Getirebilir

Sızan bilgilere göre X Chat, sadece basit bir sohbet uygulaması olmayacak. Platform, günümüzde popüler olan mesajlaşma servislerinde gördüğümüz birçok özelliği tek bir uygulamada sunmayı hedefliyor.

Bunların başında uçtan uca şifreleme geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların mesajları yalnızca gönderici ve alıcı tarafından okunabilecek. Yani platform da dahil olmak üzere üçüncü tarafların sohbetlere erişmesi mümkün olmayacak.

Buna ek olarak uygulamada sesli ve görüntülü arama, dosya gönderme, mesaj düzenleme ve kaybolan mesajlar gibi özelliklerin de bulunması bekleniyor. Bu da X Chat’in doğrudan WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamalarla rekabet edebilecek bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor.

