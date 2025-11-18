Tümü Webekno
X'i Bir Mesajlaşma Uygulamasına Dönüştüren "Sohbet" Özelliği Kullanıma Sunuldu

X'i âdeta bir mesajlaşma uygulamasına çeviren yeni "Sohbet" özelliği duyurdu. Bu özellik, uçtan uca şifrelemeye de sahip.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki, dünyanın en önde gelen sosyal medya platformlarından X’in mesajlaşma konusunda büyük değişikliklere gitmesi bekleniyordu. Şimdi ise o gün geldi çattı. Dev platform, hâlihazırda bulunan mesajlaşma servisinin yerine geçecek “Chat”, Türkçede “Sohbet” isimli özelliğini resmen kullanıma sundu.

X’’in “Sohbet” özelliği, bir önceki mesajlaşma hizmetinden çok daha ileri seviye özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu. X’in tıpkı bir mesajlaşma uygulaması olarak işlev görmesini sağlayacak. Ayrıca uçtan uca şifreleme ile çok daha güvenli bir deneyimi kullanıcılarla buluşturacak.

X’i mesajlaşma uygulamasına dönüştüren Sohbet, iOS üzerinden kullanılabiliyor

X’in Sohbet özelliği şu anda iOS üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Platform, yakında Android versiyonunun da geleceğini söylüyor. Kullanıcıların daha güvenli bir deneyim için Sohbet özelliğini kullanmadan önce bir şifre oluşturmaları isteniyor. Şifrenizi oluşturduktan sonra önceki mesaj hizmetindeki DM’lerinizin Sohbet özelliğine taşındığını göreceksiniz.

Sohbet, tıpkı bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışacak. Görüntülü ve sesli görüşme desteği, kaybolan mesajlar, dosya paylaşımı, mesajları düzenleme ve silme gibi özellikleri var. Ayrıca ekran görüntülerini engelleme, almaya çalışanlardan bildirim alma gibi bir özellik de sunuluyor. Sesli mesajlar ise yakında eklenecekmiş.

X’in yeni Sohbet özelliğine eğer bir iPhone sahibiyseniz şu anda ulaşmanız mümkün. Uygulamadan sol menüyü açtığınızda “Sohbet” yazan yepyeni bir kısım göreceksiniz. Buradan özelliğe ulaşabilirsiniz.

Vine Geri Döndü! Efsane Vine'ları İzleyebilecek, Yenilerini Yükleyebileceksiniz Vine Geri Döndü! Efsane Vine'ları İzleyebilecek, Yenilerini Yükleyebileceksiniz
