Yakında X'te Bazı Tweet Dizilerini Para Ödemeden Göremeyeceğiz

X, kullanıcıların sinirini bozacak bir özellik yayımladı. İçerik üreticileri, tweet dizilerini paralı yapabilecek.

Elon Musk yönetimindeki X, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda. X’in tamamen ücretsiz özelliklerinin yanı sıra ücretli bir şekilde erişilebilen özelliklere sahip olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda şirket, içerik üreticilerinin içeriklerini ücretli yapmasına da imkân tanıyor.

Bugün ise bu konuda X’ten yepyeni bir duyuru geldi. Sosyal medya devi, içerik üreticisi abonelik programına bazı güncellemeler getirdiğini duyurdu. Bu değişiklikler arasında kullanıcıları sinirlendirecek bazı yenilikler de var.

Tweet dizileri paralı yapılabilecek

En büyük yenilik, thread olarak da adlandırılan tweet dizileri hakkında. Artık bu abonelik programını kullanan içerik üreticileri, tweet dizilerinin bir bölümünü yalnızca abonelerine görünür yapabilecek. Yani normal kullanıcılar para vermeden bu tweet dizilerini göremeyecekler. Bu özelliğe “Özel Diziler” ismi veriliyor.

X’in resmî hesabından yeni özelliğin nasıl çalışacağı da paylaşıldı. Videoya baktığımızda tweet dizisindeki tweet’lerin bazılarının herkese açık olduğu, bazılarının ise “abonelik” etiketine sahip olduğu görülüyor. Bu etikete sahip tweet’lere yalnızca aboneler erişebiliyor.