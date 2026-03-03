X'te Artık Hangi Gönderinin Reklam Olduğunu Kolayca Anlayabileceksiniz

X'teki gönderilere uzun yıllardır beklenen "Ücretli Ortaklık" etiketi geldi. Artık hangi gönderinin reklam hangisinin reklamsız olduğunu kolayca anlayabileceksiniz.

Dünyanın en büyük uygulamalarından biri olan X, tıpkı tüm diğer sosyal medya platformları gibi sponsorlu gönderilere sahip. Maalesef kullanıcılar, bu tarz içerikleri bazen ayırt etmekten zorlanabiliyordu. Şimdi ise şirketten bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir adım atıldığı açıklandı.

X tarafından yapılan açıklamaya göre içerik üreticileri artık reklam olduğunu belirtmek için gönderilere yeni bir "Ücretli Ortaklık" etiketi ekleme imkânına sahip olacak. Böylece hangi içeriğin reklamlı hangisinin reklamsız olduğu daha kolay anlaşılabilecek.

İçeriklerde “Ücretli Ortaklık” etiketi yer alacak

Yeni özelliğin hem kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin işine yarayacağını söyleyebiliriz. Örneğin kullanıcılar, bir ürün önerisinin orijinal bir görüş mü yoksa ücretli bir sponsorluk mu olduğunu kolayca anlayabilecek ve buna göre hareket edebilecekler. Gelir elde etmek için de içerik üreticilerine yarayacak.

X’in yeni özelliği sosyal medyada reklamların etiketlenmesi gerektiğini belirten düzenlemelere uyum sağlıyor. Instagram gibi diğer birçok platformda uzun yıllardır sponsorlu içerik etiketleri vardı. Ancak X’te yerleşik bir yöntem yoktu. Bunun yerine hashtag’ler kullanılıyordu. Artık direkt yerleşik etiketler kullanılabilecek.

“Ücretli Ortaklık” etiketi, gönderilerin hemen altında görünecek. X yöneticisi Nikita Bier’e göre bu yeni özellik, içerik üreticilerinin takipçilerine karşı şeffaf olmalarını sağlarken aynı zamanda devletlerin getirdiği yasalara da uymayı sağlıyor.