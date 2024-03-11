Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşıma göre platformun yapay zekâ aracı Grok, çok kısa bir süre içerisinde açık kaynak kodlu olacak.

Elon Musk ile OpenAI arasında yaşanan atışmalar son dönemde yapay zekâ alanının en hararetli konuları arasında başı çekiyor. Bugüne kadar yaşananları hızlıca özetlemek gerekirse Elon Musk, OpenAI'ın ilk destekçileri arasındaydı ve Google'ın yapay zekâ dominasyonunu dengelemek için organizasyona katılmıştı.

Yapay zekâyı açık kaynak kodlu tutmak isteyen Musk, organizasyonun hızla ticarileşmesi ve kapalı kaynak modeline geçmesiyle OpenAI'a karşı hamleler yapmaya başlamış ve firmayı, Microsoft'un arka bahçesi olmakla suçlamıştı. Şimdi de kendi yapay zekâ girişimi olan xAI'ın Grok adlı ChatGPT muadili yapay zekâsını açık kaynak kodlu hâle getiriyor.

Dava sürecinde yeni bir hamle

"Bu hafta, GrokAI açık kaynak kodlu olacak"

OpenAI ile Musk arasındaki dava, teknoloji dünyasında ve yatırımcılar arasında da açık kaynak kodlu yapay zekânın faydaları konusunda bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Khosla, davayı "Genel yapay zekâ ve faydalarına ulaşmakta devasa bir dikkat dağıtma" olarak nitelendirmişti. Andreessen Horowitz'in kurucusu Marc Andreessen ise bu yorumu "açık kaynağı engellemek için lobi faaliyeti" olmakla suçladı. Öte yandan xAI, sohbet botunun kodlarını kamuyla paylaşan ilk girişim de olmayacak. Daha önce de Meta ve Fransız girişim Mistral ve kendi yapay zekâ modelleri için aynı yolu izlemişti.

Elon Musk'ın açık kaynak kodlu yapay zekâ için mücadele etmesi aslında pek de şaşırtıcı değil, kendisi uzun zamandır açık kaynaklı projeleri destekliyor. Musk'ın bir diğer firması olan Tesla'nın pek çok patenti de açık kaynak kodlu durumda bulunuyor.