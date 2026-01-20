xAI, dünyanın ilk gigawatt gücünde yapay zeka eğitim süper kümesini aktif etti

Elon Musk’ın xAI’ı Colossus 2 ile dünya tarihinin ilk gigawatt ölçekli yapay zekâ eğitim kümesini başlattı. Enerji kullanımı devasa, rakipleri geride kaldı, çevresel ve altyapı tartışmaları yükseliyor.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, Colossus 2 adını verdiği süper bilgisayarı devreye alarak AI eğitiminde yeni bir dönemi başlattı. Sistem, yaklaşık 1 gigawatt enerji tüketimiyle bugüne kadar kurulan en büyük yapay zekâ eğitim kümelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu ölçek, xAI’a büyük bir avantaj sağlıyor. Daha fazla GPU, daha hızlı eğitim ve daha büyük modeller anlamına geliyor. OpenAI, Google ve Microsoft gibi rakiplerle süren AI yarışında Musk’ın “önce altyapı” stratejisi netleşmiş durumda.

Ancak bu gücün bir bedeli var. Gigawatt seviyesindeki enerji ihtiyacı, çevresel etkiler ve yerel altyapı sorunlarını gündeme taşıyor. Uzmanlara göre AI’nin geleceği sadece daha zeki modellerde değil, bu dev gücü sürdürülebilir şekilde yönetebilmekte yatıyor.