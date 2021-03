Xbox'da 5 Bethesda Oyununa FPS Yükseltme Geliyor

Bethesda'nın beş oyununa Xbox Series S ve Series X konsollarında FPS yükseltme özelliği geliyor. Oyuncular bu beş oyunu artık orijinal kare hızının yanında 60 FPS ile de oynayabilecek.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Bethesda'yı satın almasının önündeki son engel de kalktı ve Avrupa Komisyonu 7,5 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. Ayrıca pek çok Bethesda oyunu Game Pass'deki yerini de almaya başlamıştı ve hatta artık pek çok Bethesda oyununun yalnızca Xbox ve Game Pass'e özel olabileceği yönünde açıklamalar da yapılmıştı.

Oyun dünyasının geleceğini etkileyecek adımlardan biri olarak görülen bu gelişmenin ardından Microsoft, Bethesda oyunları için en iyi platformun kendi platformları olduğunu kanıtlamak istercesine ilk hamlelerini de yapmaya başladı. Gelen ilk haberlerden biri ise Xbox Series S ve Series X'de FPS yükseltmesi alacak beş Bethesda oyunu ile ilgili oldu.

Oyunlar 4K 60 FPS oynanabilecek:

Microsoft geçtiğimiz haftalarda Xbox Series S ve Series X'e FPS yükseltme özelliğini getirmişti. Bu özellik ile eski oyunları yüksek FPS değerlerinde oynamak mümkün oluyor ve şu an için Far Cry 4, Watch Dogs 2, UFC 4, Sniper Elite 4, ve New Super Lucky's Tale oyunlarında kullanılabilir durumda.

Şimdi ise listeye beş Bethesda oyunu eklenecek. FPS yükseltme özelliği ile oyuncuların 4K 60 FPS oynayabilecekleri oyunlar; Fallout 4, Fallout 76, Dishonored Definitive Edition ve The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Bu dört oyun dışında 60 FPS desteği alacak bir diğer oyun ise Prey ancak Prey'i 4K değil 1440p olarak oynamak mümkün olacak. Oyuncular isterlerse oyunları 60 FPS oynayabilecek, dileyenler de orijinal kare hızıyla devam edebilecek. Oyuncular bu oyunlarda FPS yükseltmeye 16 Mart itibariyle ulaşabilecekler.