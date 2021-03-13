Xbox Game Pass, Yeni Oyun İçin İpucu Verdi

Xbox Game Pass'in resmi Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda platforma eklenecek yeni oyuna dair bir ipucu verildi. Oyuncular, gizemli sinyaller olduğuna işaret eden bu ipucunu henüz çözemedi.

Microsoft'un Bethesda'yı 7,5 milyar dolara satın alması, geçtiğimiz günlerde resmen tamamlanmıştı. Sürecin tamamlanmasıyla Bethesda, artık Microsoft bünyesine katılmıştı. Dev stüdyonun Microsoft bünyesine katılması, Xbox Game Pass oyuncuları için de büyük bir anlam taşıyordu.

Bethesda'nın sevilen yapımları, Xbox Game Pass sistemine eklenecekti. Bu oyunların sayısı, geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre 20'ydi. Oyunlar arasında Doom serisi, Dishonered serisi, Fallout serisi, Prey ve Wolfenstein serisi gibi popüler yapımlar da bulunuyordu. Fakat yakın zamanda Xbox Game Pass'e gelecek tek yeni oyun, Bethesda'nın oyunlarından birisi olmayabilir.

Xbox Game Pass'ten gizemli oyun paylaşımı:

Xbox Game Pass'in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, oyunculara yeni oyun hakkında bir ipucu verdi. Xbox ekibi içinde gönderilmiş gibi gösterilen bir e-postayı paylaşan Xbox Game Pass, bu e-posta içinde platforma eklenecek yeni oyuna dair bir ipucu olduğunu ifade etti.

Paylaşılan e-postada çalışanlara yeni bir oyunun servise ekleneceği haberi veriliyor, bu oyunun gizli tutulması isteniyordu. Fakat ardından "Gitmeden önce, sormak istediğim bir şey var. Son zamanlarda uzakta görünen gizemli bir sinyal fark eden oldu mu yoksa anormal olan ben miyim? Garip bir soru, biliyorum." cümlelerine yer verildi.

Bu cümlelerden açık bir şekilde anlayabileceğimiz üzere platforma eklenecek yeni oyun, gizemli sinyaller içeriyor. Bu da oyuncuları yeni oyunun Outriders olabileceği ihtimaline itmişti. Fakat oyunun 1 Nisan'da çıkış yapacak olması bu ihtimali güçsüz kılıyor. Öte yandan gizemli sinyale dair henüz ortak bir tahmin bulunmuyor.