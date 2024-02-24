Yeni modelin disksiz olmasından çok beyaz olması dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yeni jenerasyon konsollar, son dönemde oyuncular ve sektörün bilgili kişileri tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Bunun ardında ise konsolların kapasitelerini gösterecek yapımların bir elin parmağını geçmemesi yatıyor desek yanlış olmaz. Yine de Xbox Series X, Switch ve PlayStation 5 konsollarının satmaya devam ettiğini görüyoruz.

Kullanıcıların kutulu oyunları bırakıp dijitale yönelmesi ise konsol üreticilerinin ana konsol yanında bir de disksiz olanını sunmasına sebep oluyor. Pek de şaşırtıcı olmayan şekilde bu sürümler de oldukça sağlam satış sayılarına ulaşıyor. PlayStation bunu hâlihazırda yapmıştı. Fakat Xbox tarafında Series S’ten ötesini görememiştik.

Şimdi bu durum değişiyor gibi görünüyor.

Zira Exputer kaynaklı iddialara göre Microsoft, haziran veya temmuz ayında tamamen dijital olan, disksiz ve beyaz bir Series X modeli çıkarmayı planlıyor. Daha önce Microsoft ve FTC davasında disksiz bir Series X konsepti gördüğümüz için bu gelişme pek de şaşırtıcı değil. Fakat şüphesiz, beyaz renk göze çarpacaktır.

Brooklin kod isimli bu disksiz sürümle Microsoft, yüzde 15’lik güç tasarrufu ve daha az güç tüketen bir bekleme modu sunmayı hedefliyor. Tabii yeni modelin daha bütçe dostu olması da bekleniyor. Bu durumda yeni modelin, 499 dolara satılan standart Series X’ten 50 ila 100 dolar daha ucuz olacağı tahmin ediliyor.

Sizce ülkemize gelirse disksiz ve beyaz olan Series X modelinin fiyatı ne olur?