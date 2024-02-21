Nintendo Switch'ten sonra PlayStation'a gelecek Xbox oyunları da açıklandı. Beklendiği gibi Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment ve Sea of Thieves, artık PlayStation oyuncuları tarafından oynanabilecek.

Xbox patronu Phil Spencer ve diğer iki üst düzey yönetici, geçen hafta bir video podcast aracılığıyla yaptıkları açıklamada dört Xbox özel oyunlarının PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e geleceğini duyurmuştu. Oyunların ismi ise şimdiye kadar açıklanmamıştı.

Bugün ise önce Nintendo tarafından ilk açıklama geldi. Şirket, Grounded ve Pentiment’in Switch’e ekleneceğini duyurdu. Nintendo’dan saatler sonra PlayStation tarafıyla ilgili de beklenen açıklama yapıldı.

Hi-Fi Rush, 18 Mart'ta PlayStation 5’e geliyor

Microsoft’un bugün yaptığı duyuruya göre PlayStation 5’e gelecek Xbox özel oyunlarından biri, geçen yıl piyasaya sürülen Hi-Fi Rush olacak. Xbox’a özel olarak Ocak 2023’te çıkışını yapan bu yapım, ritim tabanlı bir aksiyon oyunuydu.

Tango Gameworks’ün geliştirdiği ve Bethesda’nın yayımladığı oyun şöyle tanımlanıyor: “En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai ve ayaktakımı müttefikleriyle robotik geliştirmeler üzerine çalışan kötücül bir mega şirkete karşı gümbür gümbür dövüşlerle başkaldır ve ritmi hisset!”

Hi-Fi Rush, 18 Mart 2024 tarihinde PlayStation 5 platformu için çıkış yapacak. Ön siparişleri ise 21 Şubat'ta başlayacak.

Grounded, Pentiment ve Sea of Thieves de PlayStation'a gelecek!

Hi-Fi Rush dışında PlayStaiton'a gelecek diğer üç oyun da açıklandı. Bunlar, beklendiği gibi Grounded, Pentiment ve Sea of Thieves oldu. Bu dört oyundan sadece Grounded ve Pentiment'in Switch'e geleceğini belirtelim. Oyunların PlayStation için çıkış tarihleri şu şekilde:

Xbox oyunlarının PlayStation'a geliş tarihleri

Oyun Çıkış tarihi Platform Grounded 16 Nisan PS4 ve PS5 Pentiment 22 Şubat PS4 ve PS5 Hi-Fi Rush 18 Mart PS5 Sea of Thieves 30 Nisan PS5

Nintendo’ya gelecek Xbox oyunlarıyla ilgili detaylar için:

Xbox’ın geçen hafta yaptığı duyurular için: