Xbox Game Pass Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Dün gelen güncellemeyle Xbox Game Pass paketleri baştan aşağı değişti, fiyatlara büyük zam geldi. Peki Game Pass aboneliği nasıl iptal edilir? Sizin için anlattık.

Microsoft, beklenmedik bir hamleyle popüler aylık oyun hizmeti Game Pass’in tüm aboneliklerinde değişikliğe gitti. Artık Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere 3 farklı abonelik yer alıyordu. Maalesef fiyatlar da inanılmaz artış gösterdi. Öyle ki %167’lere varan zamlar yapıldı, Ultimate aboneliği 799 TL’ye ulaştı. Durum böyle olunca da insanlar Xbox Game Pass’in nasıl iptal edileceğini merak etmeye başladılar.

Bu içeriğimizde Xbox Game Pass aboneliğinin nasıl iptal edileceğini sizler için detaylı bir şekilde anlatacağız ve aklınızdaki soruları yanıtlayacağız. Game Pass aboneliğinizi iptal etmek oldukça kolay bir işlem. Gelin lafı çok uzatmdan bakalım.

Xbox Game Pass aboneliği nasıl iptal edilir?

Adım #1 : Buradaki bağlantıdan Xbox sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

: Xbox sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2 : Sağ üstteki profil kısmından Microsoft hesabınıza girin .

: Sağ üstteki profil kısmından . Adım #3 : Sol menüden “ Abonelikler ” kısmına basın.

: Sol menüden “ ” kısmına basın. Adım #4: Game Pass aboneliğinin üzerine gelip “ Yönet ” yazan yere basın.

Game Pass aboneliğinin üzerine gelip “ ” yazan yere basın. Adım #5: Açılan sayfada alt kısımdaki “ Aboneliği iptal et ” yazan kısma basın.

Açılan sayfada alt kısımdaki “ ” yazan kısma basın. Adım#6: Sayfadaki yönergeleri izleyip iptalden emin olduğunuzu belirterek Game Pass aboneliğinizi iptal edin.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra birkaç dakika içinde Xbox Game Pass aboneliğinizi iptal etmiş olacaksınız. İptal işleminin ardından tekrar aktifleştirmediğiniz sürece herhangi bir ücrete tabi olmayacaksınız.

Xbox Game Pass iptal edildikten sonra abonelik ne kadar süre devam eder?

Game Pass aboneliğiniz, iptal etseniz bile** bir sonraki fatura dönemine kadar devam eder**. Örneğin normalde fatura döneminiz ayın 15'i diyelim. Siz 2'sinde iptal ettiniz. 13 gün daha Game Pass aboneliğinin ayrıcalıklarından yararlanabileceksiniz, 15'inde aboneliğiniz tamamen bitecek.

Yinelenen ödemeyi kapatma nedir?

Yinelenen faturayı kapatmak, direkt aboneliğinizi iptal etmekten ziyade aboneliğin gelecekteki ücretlerini durdurur ve son kullanma tarihine kadar size avantajlarını sağlamaya devam eder. İptalden farklı direkt ödemeyi açarak aboneliğe geri dönmenizi sağlayabilmesidir. Genellikle belli bir süre aboneliğini durdurmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Xbox Game Pass aboneliği iptal edilirse para iadesi olur mu?

Microsoft, Türkiye dahil bazı ülkelerde belli durumlarda para iadesi yapma politikasına sahip. Eğer aboneliğinizi derhal geçerli olacak şekilde iptal ederseniz kısmî para iadesi alabiliyorsunuz. Yani iptal sonrası fatura dönemine kadar kullanmaktan vazgeçiyorsunuz, bu yüzden de Microsoft size kalan günlerin parasını iade ediyor.

Xbox Game Pass fiyatları ne kadar?

Paket Türkiye Fiyatı Game Pass Essential 269 TL Game Pass Premium 409 TL Game Pass Ultimate 799 TL

Xbox Game Pass aboneliğinin nasıl iptal edileceğini sizler için açıkladık. Fiyatların cidden çok yüksek seviyelere gelmesi nedeniyle kullanıcıların yavaş yavaş Game Pass'ten vazgeçmesi pek şaşırtıcı değil. Aşağıdaki içeriğimizden yeni paketlerin tüm detaylarını görebilirsiniz.

