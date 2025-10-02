Tümü Webekno
Xbox Game Pass Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Dün gelen güncellemeyle Xbox Game Pass paketleri baştan aşağı değişti, fiyatlara büyük zam geldi. Peki Game Pass aboneliği nasıl iptal edilir? Sizin için anlattık.

Xbox Game Pass Aboneliği Nasıl İptal Edilir?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, beklenmedik bir hamleyle popüler aylık oyun hizmeti Game Pass’in tüm aboneliklerinde değişikliğe gitti. Artık Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere 3 farklı abonelik yer alıyordu. Maalesef fiyatlar da inanılmaz artış gösterdi. Öyle ki %167’lere varan zamlar yapıldı, Ultimate aboneliği 799 TL’ye ulaştı. Durum böyle olunca da insanlar Xbox Game Pass’in nasıl iptal edileceğini merak etmeye başladılar.

Bu içeriğimizde Xbox Game Pass aboneliğinin nasıl iptal edileceğini sizler için detaylı bir şekilde anlatacağız ve aklınızdaki soruları yanıtlayacağız. Game Pass aboneliğinizi iptal etmek oldukça kolay bir işlem. Gelin lafı çok uzatmdan bakalım.

Xbox Game Pass aboneliği nasıl iptal edilir?

gamesap

  • Adım #1: Buradaki bağlantıdan Xbox sitesine gidin ve hesabınıza giriş yapın.
  • Adım #2: Sağ üstteki profil kısmından Microsoft hesabınıza girin.
  • Adım #3: Sol menüden “Abonelikler” kısmına basın.
  • Adım #4: Game Pass aboneliğinin üzerine gelip “Yönet” yazan yere basın.
  • Adım #5: Açılan sayfada alt kısımdaki “Aboneliği iptal et” yazan kısma basın.
  • Adım#6: Sayfadaki yönergeleri izleyip iptalden emin olduğunuzu belirterek Game Pass aboneliğinizi iptal edin.

Ekran Resmi 2025-10-02 11.17.56

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra birkaç dakika içinde Xbox Game Pass aboneliğinizi iptal etmiş olacaksınız. İptal işleminin ardından tekrar aktifleştirmediğiniz sürece herhangi bir ücrete tabi olmayacaksınız.

Xbox Game Pass iptal edildikten sonra abonelik ne kadar süre devam eder?

gam1

Game Pass aboneliğiniz, iptal etseniz bile** bir sonraki fatura dönemine kadar devam eder**. Örneğin normalde fatura döneminiz ayın 15'i diyelim. Siz 2'sinde iptal ettiniz. 13 gün daha Game Pass aboneliğinin ayrıcalıklarından yararlanabileceksiniz, 15'inde aboneliğiniz tamamen bitecek.

Yinelenen ödemeyi kapatma nedir?

Yinelenen faturayı kapatmak, direkt aboneliğinizi iptal etmekten ziyade aboneliğin gelecekteki ücretlerini durdurur ve son kullanma tarihine kadar size avantajlarını sağlamaya devam eder. İptalden farklı direkt ödemeyi açarak aboneliğe geri dönmenizi sağlayabilmesidir. Genellikle belli bir süre aboneliğini durdurmak isteyenler tarafından tercih edilir.

Xbox Game Pass aboneliği iptal edilirse para iadesi olur mu?

rk

Microsoft, Türkiye dahil bazı ülkelerde belli durumlarda para iadesi yapma politikasına sahip. Eğer aboneliğinizi derhal geçerli olacak şekilde iptal ederseniz kısmî para iadesi alabiliyorsunuz. Yani iptal sonrası fatura dönemine kadar kullanmaktan vazgeçiyorsunuz, bu yüzden de Microsoft size kalan günlerin parasını iade ediyor.

Xbox Game Pass fiyatları ne kadar?

xna

Paket Türkiye Fiyatı
Game Pass Essential 269 TL
Game Pass Premium 409 TL
Game Pass Ultimate 799 TL

Xbox Game Pass aboneliğinin nasıl iptal edileceğini sizler için açıkladık. Fiyatların cidden çok yüksek seviyelere gelmesi nedeniyle kullanıcıların yavaş yavaş Game Pass'ten vazgeçmesi pek şaşırtıcı değil. Aşağıdaki içeriğimizden yeni paketlerin tüm detaylarını görebilirsiniz.

Xbox

