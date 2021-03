Xbox Games Pass'e Gelen En İyi 10 Bethesda Oyunu

Microsoft, oyun sektöründe yeni adımlar atmaya devam ediyor. Popüler video oyun geliştiricisi ve yayımcısı Bethesda, Xbox markası için önemli bir yeri olan ZeniMax Media’nın satın Microsoft tarafından satın alınması ile gündeme oturmuştu. Bu yazımızda sizler için Bethesda’nın en iyi 10 oyununu derledik.

1986 yılında kurulan Bethesda Softworks, şimdiye kadar çıkardığı oyunlarıyla oyun sektörüne damga vurmuş başarılı bir stüdyo olarak biliniyor. Şimdiye kadar ZeniMax Media çatısı altında pek çok oyun geliştirme stüdyo ile birlikte görev yapmış Bethesda, The Elder Scrolls, Fallout ve DOOM gibi birçok popüler seriye imzasını atmıştı.

Microsoft’un oyun tarafı olan Xbox markası için önemli adımlar atılmaya başlanmıştı. Abonelik sistemine dayanan Game Pass servisini geliştirmeye devam eden Microsoft, ZeniMax Media’yı 7.5 milyar dolara satın almış ve Bethesda ile birlikte ortak çalışılan tüm diğer stüdyoları da bünyesine katmıştı.

Xbox Game Pass'e gelen en iyi Bethesda oyunları:

RAGE 2

Prey

The Evil Within

Fallout 4

Fallout: New Vegas

Wolfenstein: The New Order

Dishonored 2

Doom Eternal

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim

İlk oyundan 9 yıl sonra çıkan yeni oyun RAGE 2

Çıkış Tarihi: 13 Mayıs 2019

Tür: Aksiyon - FPS

Geliştirici: id Software - Avalanche Studios

RAGE 2, ilk oyundan tam 9 yıl sonra PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkışını yaptı. Oyun, post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Kıyamet sonrası bir hikayenin içinde yönettiğimiz ana karakterimiz ise Walker adında bir asker.

Walker’ın geliştirilebilen çeşitli yetenekleri ve silahları mevcut. Açık dünyada FPS bakış açısı ile silahlı aksiyonun yanında araç savaşlarına da girme imkanımız bulunuyor. Dolu dolu bir aksiyon deneyimi sizleri bekliyor.

Bir uzaylı ırkının özelliklerine kavuşmak isteyen insanlığın hikayesi: Prey

Çıkış Tarihi: 5 Mayıs 2017

Tür: Aksiyon - Bilimkurgu - Macera

Geliştirici: Arkane Studios

Dishonored ve Dishonored 2 ile tanıdığımız Arkane Studios tarafından geliştirilen Prey, 2017’in en iddialı oyunlarından birisi olmuştu. Talos I isimli bir uzay istasyonunda geçen oyunda insan ırkının amacı, Typhon isimli uzaylı ırkının özelliklerini insanlara aktarmak. Bu amaç doğrultusunda işler beklenildiği gibi gitmiyor ve Typhon ırkı ile karşı karşıya kalarak, sıkıntılı bir durumun içine düşüyoruz.

FPS bakış açısıyla oynadığımız Prey’de çeşitli teknolojik silahlar da mevcut. Ayrıca Pek çok farklı konuda ilgili yetenekler kazanarak karakterimizi geliştirebiliyoruz. Diğer taraftan hikayesi ve atmosferi oldukça beğeniliyor. Toplam 38 incelemeden 82/100 puan alan Prey, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını yapmıştı.

2010'lu yılların akıllara kazınan korku oyunu: The Evil Within

Çıkış Tarihi: 13 Ekim 2014

Tür: Hayatta Kalma - Korku

Geliştirici: Tango Gameworks

İşinde uzman olan dedektif Sebastian Castellanos’u yönettiğimiz The Evil Within, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynadığımız bir hayatta kalma - korku oyunu. Oyunda korkutucu unsur olarak atmosfer ve hastalıklı yaratıklardan bahsedebiliriz. Oyun hayatta kalma oyunu olmasına rağmen sizi çaresiz bırakmıyor. Tek yaptığınız kaçmak değil. Silahlarınız yardımıyla hastalıklı yaratıklar ile mücadele edebiliyorsunuz.

Silah çeşitliliği sayesinde yaratıklardan kaçmak yerine onlarla aksiyona girmeyi tercih edebilirsiniz. Kapalı ve açık mekanlar da yer alan oyunda hikayenin derinlerine inmek isterseniz, pek çok unsur bulabilirsiniz. Oyun PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One ve PC üzerinden oynanabiliyor.

Vault 111'in tek hayatta kalanını yönettiğimiz Fallout 4

Çıkış Tarihi: 9 Kasım 2015

Tür: RPG

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Bethesda’nın ünlü RPG serisi Fallout'un önemli oyunlarından biri olan Fallout 4, nükleer savaş ile büyük zarar görmüş bir dünyada geçiyor. Oyunda Vault 111 sığınağından hayatta kalan tek kişiyi yönetiyoruz. Fallout 4, önceki oyunlarda da olduğu gibi oyuncuya FPS ya da TPS bakış açısıyla oynama fırsatı sunuyor. 50 temel silah çeşidinin yanında farklı modifikasyonlar ile 700’ün üzerinde çeşitli türlerden silahlar kullanabiliyoruz. Öne çıkan yeni bir özellik ile evimizi baştan aşağı düzenleyebiliyor ve çeşitli savunma araçları ekleyebiliyoruz.

Fallout 4, Metacritic üzerinde 38 incelemeden 84/100 puan almayı başardı. Fallout 4’ü Playstation 4, Xbox One ve PC platformu üzerinden oynayabilirsiniz. Yeni nesil konsollarda da geriye dönük uyumluluk ile oynamanız mümkün. Ayrıca Fallout 4’ün, yeni nesil Xbox konsollarında FPS BOOST desteği sayesinde 60 FPS çalışabildiğini de belirtelim.

Eskimesine rağmen açık dünya oyunlarının zirvelerinden Fallout: New Vegas

Çıkış Tarihi: 19 Ekim 2010

Tür: Aksiyon - RPG

Geliştirici: Obsidian Entertainment

2008 yılında çıkan Fallout 3’ten 2 yıl sonra çıkışını yapan Fallout: New Vegas, Fallout serisinin en beğenilen oyunları arasında yer alıyor. Oyunda bir kurye şirketinin elemanını yönetiyoruz. Karakterimizi bir RPG oyunda olması gerektiği gibi kendimiz yaratıyoruz ve hikayeye giriş yapıyoruz. Sıradan bir kuryeciyken biri tarafından mezara sokuluyoruz ve Victor adında bir robot bizi buradan kurtarıyor. Oyundaki amacımız bizi mezara sokanın kim ya da kimler olduğunu bulmak.

Oyun Las Vegas, Nevada ve Mojave çölünde geçiyor. Şehrin belli bölgelerinde gruplaşmalar ve farklı çeteler bulunmakta. Kontrolü ele geçirmeye çalışan bu çetelerin arasında hikaye bol diyaloglu, seçimli ve tam bir RPG oyununda olması gerektiği gibi şekilleniyor. Oyunda bol bol yan ve ek görevler de yer alıyor.

Fantastik bir II. Dünya Savaşı sonrası hikayesi: Wolfenstein: The New Order

Çıkış Tarihi: 19 Mayıs 2014

Tür: Aksiyon - FPS

Geliştirici: MachineGames

FPS türünde oldukça sevilen, yoğun aksiyonu ve ilgi çekici hikayesi ile büyük popülerlik yakalayan Wolfenstein: The New Order, serinin başarılı oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı ve her yere hükmettiği bir alternatif gerçeklikte geçen oyunda bir savaş gazisi William ‘’B.J’’ Blazkowicz’i yönetiyoruz. Oyunda Nazi robotları, dev mekaları ve farklı teknolojilere sahip yeni silahlar yer alıyor.

Oyunda düşmanlarımızı öldürdükçe can ve kalkan kazanabiliyoruz. Çevreyi de kullanarak hayatta kalabiliyoruz. Wolfenstein: The New Order, Old school diye tabir edebileceğimiz kesmin özlediği oyun deneyimini oyunculara yaşatmayı başarıyor. Oyunun hikayesi, serinin bir sonraki oyunu Wolfenstein II: The New Colossus ile kaldığı yerden devam ediyor.

Gizlilik seven oyuncuların favorilerinden Dishonored 2:

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2016

Tür: Aksiyon - Macera

Geliştirici: Arkane Studios

İlk oyunun devamı niteliğinde olan Dishonored 2, oyunculara prenses Emily Kaldwin ve ilk oyundaki ana kahramanımız Corvo Attano ile oynama fırsatı sunuyor. Bu iki karakterden birisini seçerek oyunu bitirebiliyoruz. Oyunda gizlilik ön plana çıkıyor. Her ne kadar gizlilik önemli olsa da kullanıp kullanmamak oyuncuya bırakılıyor.

İsterseniz aksiyonun dibine vurabilir ya da gizli kalmayı tercih edebilirsiniz. Oyunun farklı sonları mevcut ve seçtiğiniz karaktere göre farklı açılardan hikayeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Karakterinizi oyun boyunca özel güçlerle donatabilir ve daha çok geliştirebilirsiniz. Dishonored 2, 2016 yılında ''En iyi Aksiyon/Macera Oyunu'' ödülünü kazandı.

Aksiyona doyduğumuz çiçeği burnunda bir efsane: Doom Eternal:

Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Tür: Aksiyon - FPS

Geliştirici: id Software

Oldukça yakın bir tarihte çıkış yapan Doom Eternal, birçok oyuncu ve inceleme sitesi tarafından başarılı bir oyun olarak kabul ediliyor. Oldukça köklü bir geçmişe sahip DOOM serisi, günümüzde de yeni oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Doom Eternal’da tek yapmanız gereken iblisleri Doomslayer karakterinizle yok etmek.

Çeşitli silahlarınız ve farklı yeteneklerinizle iblisler ile amansız bir mücadeleye girebilirsiniz. Oyunda aksiyonun dışında ara ara parkur bölümleri de yer alıyor. Oldukça hızlı olan oyunda aksiyon durmak bilmiyor ve oldukça yoğun metal müzikler size eşlik ediyor. Doom Eternal, 2020 oyun ödüllerinde birçok dalda aday gösterilmeyi başardı.

Saatlerinizi acımasızca harcayabileceğiniz The Elder Scrolls IV: Oblivion

Çıkış Tarihi: 20 Mart 2006

Tür: RPG

Geliştirici: Bethesda Softworks

Çoğu oyuncu The Elder Scrolls serisinden en çok Skyrim’ı tanıyor ancak zamanının en iyi oyunlarından olan The Elder Scrolls IV: Oblivion’un ayrı bir yeri mevcut. 2006 yılında geliştirilen Oblivion, Tamriel ülkesinde geçiyor. Tamriel ülkesinin başkenti Cyrodiil’de İmparator suikaste uğruyor. Bir yandan da Tamriel, bir saldırı altında.

Oyunda kendi karakterimizi kendimiz yaratıyoruz ve amacımız imparatorun katilini bulup Tamriel’i saldırıdan kurtarmak. Oyun Metacritic üzerinde ‘’Mutlaka Oynanmalı’’ etiketine sahip ve 54 incelemeden 94 puan alarak büyük bir puan başarısına imza attığını söylemek mümkün.

TES serisinin asla eskimeyen, eskimeyecek oyunu: The Elder Scrolls V: Skyrim

Çıkış Tarihi: 10 Kasım 2011

Tür: RPG

Geliştirici: Bethesda Game Studios

The Elder Scrolls serisinin dünyaca ünlü oyunu Skyrim, çıkışından bu yana 10 yıl geçse de bugün hala oldukça konuşulan bir oyun. Oyunda kendi karakterimizi çeşitli ırklar arasından bir ırk seçerek ekstra detaylarla tasarlıyoruz ve oyuna başlıyoruz. Oldukça geniş bir açık dünyası bulunan Skyrim, ana görevlerinden çok yan görev çeşitliliği ile ön plana çıkıyor. Oyunun yan görevleri, oynanış uzunluğunu oldukça arttırıyor.

Karakterimizi gittiği yere kadar geliştirebiliyor, daha güçlü ekipman ve zırhlarla donatabiliyor ve çeşitli özellikler açıp düşmanlarımıza ve zorlu bosslara karşı istediğimiz gibi mücadele edebiliyoruz. Nasıl bir oyun tarzı isterseniz o tarzda ilerleyebilirsiniz. The Elder Scrolls V: Skyrim, oyuncuya geniş bir hikaye ve bitmek bilmeyen yan görev çeşitliliği sunuyor. Hikayede efsanalerde yer alan bir ejderdoğan karakteri yönetiyoruz.

Microsoft tarafından satın alınan Bethesda’nın en iyi 10 oyununa göz attığımız yazımınız sonuna geldik. Siz Bethesda hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunlar arasından oynadığınız veya oynamak istediğiniz oyunlar var mı? Değerli görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.