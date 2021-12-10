Xbox Game Pass for PC'nin İsmi Değiştirildi

Microsoft, Xbox Game Pass'in PC'ler için oluşturulan versiyonunun ismini değiştirdi. Bugüne kadar "Xbox Game Pass for PC" olarak isimlendirilen hizmet, artık "PC Game Pass" şeklinde anılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, PC sahibi oyun tutkunlarına önemli avantajlar sunan "Xbox Game Pass for PC" isimli abonelik hizmetinin ismini değiştirmeye karar verdi. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre hizmet artık, yalnızca "PC Game Pass" olarak isimlendirilecek.

Microsoft'un Xbox Game Pass isimli hizmeti, oyuncuları büyük bir yükten kurtarıyor. Zira bu abonelik paketine dahil olan oyunseverler, her ay bazı popüler oyunlara ekstra bir ödeme yapmadan ulaşma imkanı yakalıyorlar. Xbox Game Pass for PC ise bu abonelik hizmetinin PC'ler için geçerli olan versiyonunu anlatıyordu. Ancak bu isim, açıkçası biraz kafa karıştırıcıydı. Microsoft'un attığı adım, bu kafa karışıklığını ortadan kaldırmış oldu. Artık bu paketin PC'ye özel olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilecek.

Yeni isim, her yerde kullanılmaya başladı

Microsoft, aldığı karar doğrultusunda "PC Game Pass" ismini kullanmaya başlamış durumda. Ücretli abonelik hizmetinin internet sitesine girdiğinizde, Xbox Game Pass for PC ibaresinin tamamen yok olduğunu görebilirsiniz. Şirket ayrıca, sosyal medya hesaplarında da değişikliğe gitti. Örneğin Xbox Game Pass for PC için açılmış olan Twitter hesabı artık yeni ismi yeni profil fotoğrafını kullanıyor. PC Game Pass'in yeni profil fotoğrafı şöyle görünüyor;

Aslına bakacak olursak Xbox Game Pass for PC isminin değişeceği, bir süredir iddia kapsamında dile getiriliyordu. Görünen o ki bu iddialar, şirket çalışanlarının da dikkatinden kaçmamış. Zira konuyla ilgili yapılan bir paylaşımda, "Logomuzu ve ismimizi değiştireceğimize dair dedikodular duyduk. Söylenti doğru..." ifadelerine yer verildi.