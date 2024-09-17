Bu ay sonunda Xbox Game Pass'e veda edecek 10 farklı oyun bulunuyor.

Xbox Game Pass'e önümüzdeki ay yeni yapımların da ekleneceği biliniyor. Öte yandan Game Pass'e gelen oyunlar sonsuza kadar abonelik sisteminin bir parçası olmak zorunda değiller. Bu ayın sonunda Game Pass'ten ayrılacak ve oynamak için yalnızca iki haftamız kalan bazı oyunlar da var.

Bu ayın sonunda Game Pass'e veda edecek olan 10 farklı oyun bulunuyor. Bu oyunlar arasında en çok dikkat çekenler ise Gotham Knights ve Warhammer 40.000: Darktide olarak öne çıkıyor.

İşte Game Pass'ten kaldırılacak olan oyunlar

Gotham Knights

Let's Build a Zoo

Loop Hero

My Time at Portia

Paw Patrol: Grand Prix

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

The Walking Dead

The Walking Dead: Season Two

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Bu oyunlar arasında Darktide, muhtemelen Space Marine 2 ile çakışmaması için Xbox Game Pass'ten çıkarılıyor. The Walking Dead oyunları Telltale oyunlarını sevenler için iyi bir alternatif ve Valheim de dikkat çekici bir hayatta kalma oyunu.

Xbox Game Pass'e gelecek ay eklenecek yeni oyunlar da bulunuyor. Bakalım gelen oyunlar bu oyunların yerini doldurabilecek mi yoksa hayal kırıklığına mı uğrayacağız.