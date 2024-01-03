2024 Yılının İlk Xbox Game Pass Oyunları Belli Oldu: Assassin’s Creed Valhalla da Dahil 8 Oyun Bedava Oluyor!

1 dk okuma süresi
10
5
1
0
0
Microsoft, ocak ayının ilk yarısında Game Pass’e eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay, değeri 3 bin 300 TL'den fazla 8 oyun bedava olacak.

Microsoft’un ücreti abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Şirket, her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye ekliyordu.

Şimdi ise 2024 yılında Xbox Game Pass’e eklenecek ilk oyunlar açıklandı. Ocak ayının ilk yarısını kapsayan liste, yıla Assassin’s Creed Valhalla ve Resident Evil 2 de dahil toplam  3.315 TL (Xbox fiyatları) değerindeki 8 oyunun ücretsiz hâle geleceğini ortaya koyuyor. Ancak ay ortasına kadar GTA V de dahil bazı sevilen oyunların kaldırılacağını da belirtelim.

Xbox Game Pass’e Ocak ayının ilk yarısında gelecek oyunlar

Oyun (Platform) Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Close to the Sun (PC ve Konsol) 71,25 TL 3 Ocak
Hell Let Loose (PC ve Konsol) 450 TL 4 Ocak
Assassin's Creed Valhalla (PC ve Konsol) 600 TL 9 Ocak
Figment (PC ve Konsol) 129 TL 9 Ocak
Super Mega Baseball 4 (PC ve Konsol) 999,99 TL 11 Ocak
We Happy Few (PC ve Konsol) 209,75 11 Ocak
Resident Evil 2 (PC ve Konsol) 800 TL 16 Ocak
Those Who Remain (PC ve Konsol) 56,25 16 Ocak

Xbox Game Pass’ten bu ayın ortasına kadar kaldırılacak oyunlar ise şöyle sıralanıyor:

Oyun (Platform) Kaldırılacağı Tarih
Grand Theft Auto V (Konsol) 5 Ocak 
Garden Story (PC ve Konsol) 15 Ocak
MotoGP 22 (PC ve Konsol) 15 Ocak
Persona 4 Golden  15 Ocak
Persona 3 Portable 15 Ocak

Xbox Game Pass'e 2024 boyunca geleceği kesinleşen oyunları merak ediyorsanız:
İLGİLİ HABER

2024'te Xbox Game Pass’e Geleceği Kesinleşen Oyunlar: Activision Oyunlarını Görebilecek miyiz?

Xbox Game Pass fiyatları ve paketler arasındaki farklar için:
İLGİLİ HABER

Xbox Game Pass Aboneliklerine Yüzde 100 Zam Geldi: İşte Güncel Fiyatlar...

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
10
5
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
5
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler