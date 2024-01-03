Microsoft, ocak ayının ilk yarısında Game Pass’e eklenecek oyunları duyurdu. Bu ay, değeri 3 bin 300 TL'den fazla 8 oyun bedava olacak.

Microsoft’un ücreti abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Şirket, her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye ekliyordu.

Şimdi ise 2024 yılında Xbox Game Pass’e eklenecek ilk oyunlar açıklandı. Ocak ayının ilk yarısını kapsayan liste, yıla Assassin’s Creed Valhalla ve Resident Evil 2 de dahil toplam 3.315 TL (Xbox fiyatları) değerindeki 8 oyunun ücretsiz hâle geleceğini ortaya koyuyor. Ancak ay ortasına kadar GTA V de dahil bazı sevilen oyunların kaldırılacağını da belirtelim.

Xbox Game Pass’e Ocak ayının ilk yarısında gelecek oyunlar

Oyun (Platform) Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih Close to the Sun (PC ve Konsol) 71,25 TL 3 Ocak Hell Let Loose (PC ve Konsol) 450 TL 4 Ocak Assassin's Creed Valhalla (PC ve Konsol) 600 TL 9 Ocak Figment (PC ve Konsol) 129 TL 9 Ocak Super Mega Baseball 4 (PC ve Konsol) 999,99 TL 11 Ocak We Happy Few (PC ve Konsol) 209,75 11 Ocak Resident Evil 2 (PC ve Konsol) 800 TL 16 Ocak Those Who Remain (PC ve Konsol) 56,25 16 Ocak

Xbox Game Pass’ten bu ayın ortasına kadar kaldırılacak oyunlar ise şöyle sıralanıyor:

Oyun (Platform) Kaldırılacağı Tarih Grand Theft Auto V (Konsol) 5 Ocak Garden Story (PC ve Konsol) 15 Ocak MotoGP 22 (PC ve Konsol) 15 Ocak Persona 4 Golden 15 Ocak Persona 3 Portable 15 Ocak

Xbox Game Pass'e 2024 boyunca geleceği kesinleşen oyunları merak ediyorsanız:

Xbox Game Pass fiyatları ve paketler arasındaki farklar için: