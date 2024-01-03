Microsoft’un ücreti abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Şirket, her ay düzenli olarak yeni oyunları kütüphaneye ekliyordu.
Şimdi ise 2024 yılında Xbox Game Pass’e eklenecek ilk oyunlar açıklandı. Ocak ayının ilk yarısını kapsayan liste, yıla Assassin’s Creed Valhalla ve Resident Evil 2 de dahil toplam 3.315 TL (Xbox fiyatları) değerindeki 8 oyunun ücretsiz hâle geleceğini ortaya koyuyor. Ancak ay ortasına kadar GTA V de dahil bazı sevilen oyunların kaldırılacağını da belirtelim.
Xbox Game Pass’e Ocak ayının ilk yarısında gelecek oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Close to the Sun (PC ve Konsol)
|71,25 TL
|3 Ocak
|Hell Let Loose (PC ve Konsol)
|450 TL
|4 Ocak
|Assassin's Creed Valhalla (PC ve Konsol)
|600 TL
|9 Ocak
|Figment (PC ve Konsol)
|129 TL
|9 Ocak
|Super Mega Baseball 4 (PC ve Konsol)
|999,99 TL
|11 Ocak
|We Happy Few (PC ve Konsol)
|209,75
|11 Ocak
|Resident Evil 2 (PC ve Konsol)
|800 TL
|16 Ocak
|Those Who Remain (PC ve Konsol)
|56,25
|16 Ocak
Xbox Game Pass’ten bu ayın ortasına kadar kaldırılacak oyunlar ise şöyle sıralanıyor:
|Oyun (Platform)
|Kaldırılacağı Tarih
|Grand Theft Auto V (Konsol)
|5 Ocak
|Garden Story (PC ve Konsol)
|15 Ocak
|MotoGP 22 (PC ve Konsol)
|15 Ocak
|Persona 4 Golden
|15 Ocak
|Persona 3 Portable
|15 Ocak
Xbox Game Pass'e 2024 boyunca geleceği kesinleşen oyunları merak ediyorsanız:
Xbox Game Pass fiyatları ve paketler arasındaki farklar için: