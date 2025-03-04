Xbox Game Pass'ten bu ayın ortasında kalkacak oyunlar belli oldu. 8 oyun, kütüphaneden çıkarılacak.

Microsoft’un ülkemizde de çok tercih edilen aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass’e her ay yeni oyunlar eklendiğini görüyorduk. Ancak yeni oyunlar eklenirken birçok oyun da kütüphaneden kaldırılıyordu.

Şimdi ise Game Pass’ten mart ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu ay, binlerce TL değerindeki 8 oyun, kütüphaneden çıkarılacak.

Game Pass’ten bu ay kaldırılacak oyunlar

Evil West

Lies of P

MLB the Show 24

No More Heroes 3

Solar Ash

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Yakuza 5: Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

Listeye baktığımızda Lies of P ve birkaç Yakuza oyunu dahil sevilen yapımların gideceğini görüyoruz. Bu oyunların, 15 Mart günü kaldırılacağını belritelim. Yani denemek için ay ortasına kadar süreniz var.