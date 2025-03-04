Microsoft’un ülkemizde de çok tercih edilen aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass’e her ay yeni oyunlar eklendiğini görüyorduk. Ancak yeni oyunlar eklenirken birçok oyun da kütüphaneden kaldırılıyordu.
Şimdi ise Game Pass’ten mart ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu ay, binlerce TL değerindeki 8 oyun, kütüphaneden çıkarılacak.
Game Pass’ten bu ay kaldırılacak oyunlar
- Evil West
- Lies of P
- MLB the Show 24
- No More Heroes 3
- Solar Ash
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
- Yakuza 5: Remastered
- Yakuza 6: The Song of Life
Listeye baktığımızda Lies of P ve birkaç Yakuza oyunu dahil sevilen yapımların gideceğini görüyoruz. Bu oyunların, 15 Mart günü kaldırılacağını belritelim. Yani denemek için ay ortasına kadar süreniz var.