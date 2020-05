Xbox Game Pass'e Gelecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Xbox Game Pass, mayıs ayı güncellemelerine devam ediyor. Ay sonu gelmeden platforma eklenecek yeni oyunların isimlerini ve tarihlerini açıklayan şirket, kaldırılan oyunların da duyurusunu yaptı.

Xbox Game Pass, mayıs ayının geri kalanında yeni oyunlara kavuşuyor. Yeni oyunların büyük kısmı, hem Xbox One’da hem de bilgisayarlarda oynanabilecek. Red Dead Redemption ve Final Fantasy 9 gibi bu ayın başlarında eklenen oyunlara ek olarak dört oyun daha önümüzdeki birkaç hafta süresince kullanıcılara sunulacak.

Oyunlardan biri, Mojang Studios'un popüler oyunlarından Minecraft Dungeons. Oyun, Creeper'lar gibi Minecraft'ın bilindik ögelerini alıyor ve bunları dört oyuncuya kadar bir zindan macerasına sığdırıyor. Ayrıca Remedy'nin klasik oyunu Alan Wake ve şehir planlama oyunu Sim Cities: Skylines’a da sahip olunabilecek. Oyunların her biri Xbox Game Pass’e erişilebilen Xbox One ve bilgisayar sürümlerinde mevcut olacak. Bilgisayar kullanıcıları ayrıca Plebby Quest: The Crusades oyununa da erişebilecek.

Bazı oyunlar da platformdan kaldırılıyor:

Brothers: A Tale of Two Sons ve Old Man's Journey oyunlarının 29 Mayıs tarihinde hem Xbox One’dan hem de bilgisayar sürümünden kaldırılacağı da duyurular arasında yer aldı. Xbox Game Pass piyasaya sürüldüğünden bu yana Microsoft, bu alanda oldukça tutarlı bir strateji izliyor.

Hizmete şu anda bilgisayar üzerinden ayda 14,99 TL'ye, Xbox konsolları üzerindense ayda 29,99 TL'ye erişim sağlanabiliyor. Bu iki paketi birleştiren Ultimate paketinin fiyatıysa 44,99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketin Türkiye'ye özel ilk ay ücretinin 5,90 TL olduğunu da ekleyelim.

Xbox Game Pass’e gelen yeni oyunlar ve tarihleri:

Alan Wake / 21 Mayıs (Xbox One, PC)

/ 21 Mayıs (Xbox One, PC) Cities: Skylines / 21 Mayıs (Xbox One, PC)

/ 21 Mayıs (Xbox One, PC) Minecraft Dungeons / 26 Mayıs (Xbox One, PC)

/ 26 Mayıs (Xbox One, PC) Plebby Quest: The Crusades (PC)

29 Mayıs’ta Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar: