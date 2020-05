Xbox Game Pass, Project xCloud Desteğine Sahip Olacak

Xbox patronu Phil Spectre, bugün yaptığı açıklamalarla Project xCloud hizmetinin Xbox Game Pass desteğine sahip olacağını açıkladı. Bu açıklama,Project xCloud'ın Xbox Game Pass abonelerini oyun indirme zorunluluğundan kurtaracağını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, tüketicilere onlarca farklı konuda hizmet veriyor. Şirket, bir yandan dünyanın en popüler işletim sistemi Windows'u sunarken diğer yandan da bu işletim sistemi için yazılımlar geliştiriyor. Şirket ayrıca, video oyun sektörü için geliştirdiği "Xbox" isimli oyun konsolu ile de milyonlarca oyunsevere aktif olarak hizmet veriyor. Şirket ayrıca Xbox Game Pass ile oyun severlere uygun fiyatla pek çok oyuna erişme imkanı sağlıyor.

Microsoft, son dönemlerde sıklıkla konuşulan bir konu olan oyun akış hizmetlerine yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. Teknoloji devi, "Project xCloud" olarak isimlendirdiği hizmetiyle tüm oyunseverler için sadece internet bağlantısı kullanarak sayısız oyuna bulut teknolojileri üzerinden erişme imkanı suncak. Hatta bir süredir, bu hizmetin Xbox Game Pass tarafından da destekleneceği iddia ediliyordu.

Xbox Game Pass için "Oyunlar için Netflix" ifadesi kullanılıyor. Bu ifadenin nedeni, Windows 10 ya da Xbox konsolu üzerinden bu abonelik hizmetine dahil olan oyunseverlerin, platform kapsamındaki 100'den fazla oyuna doğrudan erişmeleri. Ancak bu sistemdeki oyunları oynamak isteyen oyunseverlerin, Xbox Game Pass kapsamında sunulan oyunları cihazlarına indirmeleri gerekiyor. Yapılan son açıklamalar ise Xbox Game Pass abonelerinin bu indirme işleminden kurtulacaklarını ortaya koyuyor.

Microsoft Xbox Patronu Phil Spectre, bugün yaptığı açıklamalarla Xbox Game Pass servisinin 10 milyon aboneyi aştığını duyurdu. Bunun önemli bir sayı olduğunu ifade eden Spectre, Project xCloud'un Xbox Game Pass desteği olacağı ile ilgili iddiaları da doğruladı.

Bulut teknolojilerini kullanarak oyun akış hizmeti sağlama konusu, özellikle geçtiğimiz yıl itibarıyla yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Google tarafından duyurulan "Stadia", PlayStation Now ve Nvidia'nın GeForce Now'u aynı amaçlara hizmet ediyor olsalar da şu an için istenilen seviyede değiller. Ancak Microsoft, üzerinde çalıştığı Project xCloud'un her anlamda rakiplerinden iyi olduğunu iddia ediyor.

Xbox patronu tarafından yapılan açıklamalar, Xbox Game Pass abonelerini daha şimdiden heyecanlandırmış durumda. Ancak bu konuyla ilgili nihai bir sonuca ulaşabilmemiz için Microsoft'un Project xCloud'un neler sunacağını tam anlamıyla keşfetmemiz ve bu hizmetin gerçekten de rakiplerinden daha iyi olduğunu ispatlaması gerekiyor.