Geçtiğimiz gün erişime açılan Xbox Game Pass Standard paketinde dünyaca ünlü bazı oyunlar bulunmuyor. İşte Xbox Game Pass Standard almanız hâlinde oynayamayacağınız oyunlar...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı. Şirket, "Xbox Game Pass Standard" olarak isimlendirdiği yeni bir abonelik paketini, oyunseverlerin hizmetine sundu.

Xbox Game Pass Standard paketi, Ultimate ile Bilgisayar paketine göre nispeten uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıktı. Tabii bunun bazı dezavantajları bulunuyordu. Mesela bazı oyunlar, Xbox Game Pass Standard aboneliğinde bulunmuyor. Peki bu oyunlar hangileri?

Xbox Game Pass Standard pakette bulunmayan oyunlar:

Age of Mythology: Retold Standard Edition

Another Crab's Treasure

Botany Manor

Call of Duty: Modern Warfare 3

Core Keeper

Creatures of Ava

Diablo 4

Dungeons Of Hinterberg

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Flintlock: The Siege of Dawn

Flock

Forza Motorsport Standard Edition

Galacticare

Go Mecha Ball

Harold Halibut

Hauntii

Heavy Weapon

Humanity

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Lightyear Frontier (Game Preview)

Little Kitty, Big City

Magical Delicacy

MLB The Show 24

Neon White

Octopath Traveller 2

Open Roads

Payday 3

PlateUp!

Robin Hood - Sherwood Builders

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends

Sea of Solitude

Senua's Saga: Hellblade II

Slime Rancher 2

SpiderHeck

Star Trucker

Starfield

Still Wakes the Deep

Tchia

The Case of the Golden Idol

The Rewinder

Turnip Boy Robs a Bank

Valorant

You Suck at Parking - Complete Edition

Yukarıdaki listede, 40'tan fazla oyun bulunuyor ancak bunlardan bazıları, dünya çapında nam salmış yapımlar. Mesela Starfield, Diablo 4 ve Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass Standard paketin bir parçası değil. Eğer bu paketi satın almayı düşünüyosanız bir kez daha düşünmekte fayda var.

Xbox Game Pass paket fiyatları için: