ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı. Şirket, "Xbox Game Pass Standard" olarak isimlendirdiği yeni bir abonelik paketini, oyunseverlerin hizmetine sundu.
Xbox Game Pass Standard paketi, Ultimate ile Bilgisayar paketine göre nispeten uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıktı. Tabii bunun bazı dezavantajları bulunuyordu. Mesela bazı oyunlar, Xbox Game Pass Standard aboneliğinde bulunmuyor. Peki bu oyunlar hangileri?
Xbox Game Pass Standard pakette bulunmayan oyunlar:
- Age of Mythology: Retold Standard Edition
- Another Crab's Treasure
- Botany Manor
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Core Keeper
- Creatures of Ava
- Diablo 4
- Dungeons Of Hinterberg
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Flock
- Forza Motorsport Standard Edition
- Galacticare
- Go Mecha Ball
- Harold Halibut
- Hauntii
- Heavy Weapon
- Humanity
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Lightyear Frontier (Game Preview)
- Little Kitty, Big City
- Magical Delicacy
- MLB The Show 24
- Neon White
- Octopath Traveller 2
- Open Roads
- Payday 3
- PlateUp!
- Robin Hood - Sherwood Builders
- Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends
- Sea of Solitude
- Senua's Saga: Hellblade II
- Slime Rancher 2
- SpiderHeck
- Star Trucker
- Starfield
- Still Wakes the Deep
- Tchia
- The Case of the Golden Idol
- The Rewinder
- Turnip Boy Robs a Bank
- Valorant
- You Suck at Parking - Complete Edition
Yukarıdaki listede, 40'tan fazla oyun bulunuyor ancak bunlardan bazıları, dünya çapında nam salmış yapımlar. Mesela Starfield, Diablo 4 ve Call of Duty: Modern Warfare 3, Xbox Game Pass Standard paketin bir parçası değil. Eğer bu paketi satın almayı düşünüyosanız bir kez daha düşünmekte fayda var.
Xbox Game Pass paket fiyatları için: