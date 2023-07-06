Bir süredir ha geldi ha gelecek dediğimiz Game Pass zammı ne yazık ki geldi. Game Pass abonelik ücretlerinin güncel fiyatlarını içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Microsoft’un ilk olarak Temmuz 2017’de kullanıma sunduğu Xbox Game Pass hizmeti, özellikle son 1 yıldaki zamlardan sonra ülkemizde oyuncuların en büyük kurtarıcısı haline dönüştü. Yüzlerce büyüklü küçüklü farklı oyuna aylık neredeyse bir şişe kola parası ödeyerek erişilebiliyor(du).

Döviz kurundaki yükselişle birlikte uzun süredir beklediğimiz gelişme ise en sonunda yaşandı. Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerine zam yaptı. Zam, devasa oranıyla oyuncuların kalbini paramparça etse de bir gerçekten bahsetmek gerekiyor; Game Pass'in zamlı fiyatı dahi yıllığa vurulduğunda bir AAA oyun fiyatına denk geliyor. En azından kendimizi bu şekilde avutabiliriz...

Xbox Game Pass fiyatları:

Abonelik Eski fiyatı Yeni fiyatı Xbox Game Pass Konsol 29,99 TL 79,99 TL Xbox Game Pass Ultimate 44,99 TL 120,99 TL Xbox Game Pass Bilgisayar 29,99 TL 79,99 TL

Halihazırda Xbox Game Pass konsol veya Ultimate aboneliği olan kullanıcılar, 13 Ağustos tarihine kadar eski fiyatlardan ödeme yapmaya devam edecek. Aktif aboneliği olmayanlar ise 6 Temmuz’dan itibaren yeni fiyatlardan abone olacak.

Hala eski fiyatları görüyor olabilirsiniz, satın alma sayfasına durum değişecek

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Game Pass'in paketler bölümünde hala eski fiyatlar gösteriliyor. Ancak "Şimdi katılın" butonuna tıkladığınızda aşağıdaki şekilde yeni fiyatları görüyorsunuz.

Xbox Game Pass abonelik paketleri farkları neler?