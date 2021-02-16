  • Anasayfa
  • Oyun
  • Microsoft Şubat Ayı Xbox Game Pass Oyunlarını Duyurdu

Microsoft, Şubat Ayının İkinci Yarısı İçin Xbox Game Pass Oyunlarını Duyurdu

1 dk okuma süresi
11
0
0
0
0
Microsoft, Şubat Ayının İkinci Yarısı İçin Xbox Game Pass Oyunlarını Duyurdu
Xbox Game Pass kullanıcılarının ücretsiz oynayabileceği içeriklere yenileri ekleniyor. 18 Şubat’tan itibaren Game Pass’e gelecek oyunlar PC ve konsol ortamında yayınlanacak.

Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass’de yayınlanan Wolfenstein, Final Fantasy XII ve Jurassic World gibi yapımlar oldukça ilgi çekmişti. Konsol dünyasının en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass’in kütüphanesine Şubat ayının ikinci yarısında da oldukça ilgi çekici oyunlar ekleniyor.

Xbox Game Pass’e Şubat Ayı’nın İkinci Yarısında Eklenecek Oyunlar

  • 18 Şubat 2021
    • Code Vein (PC)
    • Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition (Konsol)
    • Wreckfest (Konsol ve PC)
  • 23 Şubat 2021
    • Killer Queen Black (Konsol)
  • 25 Şubat 2021
    • Dirt 5 (Konsol ve PC)
    • Elite Dangerous (Konsol)
    • Superhot: Mind Control Delete (PC)

Xbox Game Pass’den Şubat Ayı’nın İkinci Yarısında Kaldırılacak Oyunlar

  • 24 Şubat 2021
    • Dirt 4 (Konsol)
  • 28 Şubat 2021
    • Momodora: Reverie Under the Moonlight (Konsol ve PC)
    • Mother Russia Bleeds (PC)
    • Oxenfree (Konsol ve PC)
    • The Jackbox Party Pack 4 (Konsol)
    • Vambrace: Cold Soul (Konsol ve PC)

Dirt 4’ün gidişiyle beraber Dirt 5’i getirmek yarış severleri oldukça mutlu edecektir. Pillars of Eternity 2: Deadfire yine çok sevilen oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca oldukça pozitif yorum alan Code Vein’i de mutlaka denemenizi öneriyoruz. Sizler yeni oyunları beğendiğiniz mi? Yorumlarda lütfen belirtin.

Kaynak : https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-16-microsoft-announces-new-games-coming-to-xbox-game-pass-in-february
11
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
11
0
0
0
0
En Güncel Haberler