Xbox Game Pass'e Şubat Ayında Eklenecek Oyunlar Duyuruldu

Xbox'ın internet sitesinden yayınlanan bir yazıda Microsoft'un Game Pass kütüphanesine eklenecek olan yeni oyunlar duyuruldu. Buna göre şubat ayının ilk yarısında toplamda 7 oyun Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Microsoft'un abonelikli oyun servisi Game Pass'e eklenecek olan yeni oyunlar duyuruldu. Xbox'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada servise eklenecek olan toplam 7 oyunun duyurusu gerçekleştirildi.

Bu oyunlardan 4 tanesi Game Pass'in PC kütüphanesine, 5 tanesi konsol kütüphanesine, 5 tanesi de Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud'a eklenecek. Peki, Game Pass kütüphanesine eklenecek olan yeni oyunlar nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar

Bir rol yapma oyunu olan ve 2018 yılında çıkan Ghost of a Tale, Game Pass PC kütüphanesine 4 Şubat tarihinde eklenecek. Yine aynı gün içerisinde Project Winter ve The Falconeer oyunları da Game Pass servisine eklenecek. Her iki oyun da servisin bulut, konsol ve PC kütüphanesine eklenecek.

Tam bir hafta sonra, yani 11 Şubat tarihinde ise servise 4 oyun eklenecek. Bu oyunlar; Final Fantasy XII The Zodiac Age, Jurassic World Evolution, Stealth Inc. 2: A Game of Clones ve Wolfenstein: Youngblood olacak. Bu oyunlar arasından Final Fantasy konsol ve PC kütüphanesine eklenirken Jurassic World ve Stealth Inc. 2, bulut ve konsol kütüphanesine eklenecek. Wolfenstein: Youngblood ise servisin bulut kütüphanesine eklenecek.

Yani şubat ayında Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceği duyurulan olan oyunlar, eklenme tarihleri ve eklenecekleri kütüphaneler şu şekilde: