Steam Oyun Festivali 3 Şubat'ta Geri Gelecek

Steam Oyun Festivali gelecek ayın başlarında geri dönerken, 500'den fazla oyunun ücretsiz demosu ve geliştirici yayınları ile etkinlik oldukça hareketli geçecek.

Oyun pazarı büyüdükçe platformlar da kendilerine yeni özellikler katmaya başladı. Hatta Discord, Twitch gibi bazı sosyal medya platformlarının ana kullanıcı kitlesini oyunseverler oluşturmuştu. Firmalar, oyuncuların kendi platformunda sosyalleşmesini arzuluyor.

Steam de geliştiriciler ile oyuncuların bir araya geldiği, yeni oyunların denenebildiği oyun festivalleri aracılığıyla oyuncular ile olan bağını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Yılın ilk etkinliğinin tarihi belli oldu.

Steam Oyun Festivali 3 Şubat'ta başlıyor

Yılın ilk oyun festivali 3 Şubat'ta başlayacak ve 9 Şubat'a kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında 500'den fazla ücretsiz oyun demosu oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca çeşitli geliştiriciler de canlı yayınlarla oyuncuların karşısında olacak.

Etkinlik için hazırlanan bilgilendirme videosuna baktığımızda bazı yapımların da etkinlikle birlikte geri dönmeye hazırlandıklarını görüyoruz. Bloodroots, The Riftbreaker gibi tanıdık oyunların dışında Genesis Noir ve Shady Knight gibi yeni yapımlar, bu tanıtımda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Fragmanda göze çarpan diğer yapımlar arasında ise Windjammers 2, Blunt Force, Children of Silentown ve Nartia Boy gibi yapımlar yer alıyor. Daha önceki etkinliklerde demolar kısa bir süreliğine oyunculara açık olmuştu. Muhtemelen bu defa da durum farklı olmayacak.

Bir haftalık eğlence

Steam oyun festivalinde farklı yapımların demolarına erişebilecek olmak, yaklaşmakta olan dönemsel indirimler öncesinde de oyunseverlere yardımcı olacak ve yol gösterecektir. Böylece oyunlara para vermeden önce, yasal bir şekilde denemek mümkün olacak.İstek listeleri daha doğru şekillendirilebilecek.

Etkinlik 9 Şubat'ta sona erecek. Steam'in önümüzdeki birkaç günlük süreçte yeni oyunların içerikleri ve hangi yapımcıların oyunseverlerin karşısına çıkacağını da açıklaması bekleniyor. Bakalım platform bize yeni etkinlikte ne gibi etkinlikler ve ne gibi oyunlar sunacak?