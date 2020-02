Xbox Game Pass'e 6 Yeni Ücretsiz Oyun Ekleniyor

PlayStation Plus’ın rakibi olan abonelikli oyun hizmeti Xbox Game Pass, şubat ayı içerisinde 6 yeni oyunu abonelerinin kullanımına açacak. Bu ücretsiz 6 oyunun içerisinde Kingdom Hearts 3 de bulunacak. Oyunların sonuncusu 27 Şubat’ta eklenecek.

Abonelerine süreli olarak ücretsiz oyun indirme imkânı sunan Xbox oyun servisi Xbox Game Pass, bu ay da kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. PlayStation Plus’la aynı işlevi gören servis, zaten her ay birkaç oyunu kullanıma sunup kaldırıyor; görevi bu. Ancak bu ay eklenen setin içerdikleri, oyunların nitelikleriyle bir adım öne çıkıyor.

Xbox Game Pass, bu ay abonelerine 6 adet popüler oyun sunacak. Bu ücretsiz oyunların 3 tanesi, 25 Şubat’ta servise eklenecek. İşte bu 6 oyunun adları ve Xbox Game Pass’e geliş tarihleri.

Bu ay ücretsiz verilecek 6 oyun:

Xbox Game Pass, bu ayın sonuna kadar Ninja Gaiden II, Kingdom Hearts III, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, Yakuza 0 ve Jackbox Party Pack 3 oyunlarını abonelerinin kullanımına açacak. Bu oyunlardan Kingdom Hearts III, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, 25 Şubat tarihinde servise eklenecek.

25 Şubat’ta eklenecek 3 oyunun dışında gelecek oyunların tarihleri ise şu şekilde: Ninja Gaiden II, 20 Şubat’ta; Yakuza 0, 26 Şubat’ta; Jackbox Party Pack 3, 27 Şubat’ta aboneler tarafından ücretsiz olarak indirilebilir durumda olacak.

Geçen ayın oyunları tekrar ücretli olacak:

Xbox Game Pass açıklamalarına göre şu an serviste bulunan birçok oyun, servisi kısa süre içerisinde terk edecek. Fallout 3, Just Cause 4, Rise of the Tomb Raider, Snake Pass, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Batman: Return to Arkham-Arkham City ve Batman Return to Arkham-Arkham Asylum; artık Xbox Game Pass’te ücretsiz olarak yer almayacak.

Xbox Game Pass üyeliklerinden konsol ve PC paketleri, ayda 30 TL; ‘Ultimate’ paket ise ayda 45 TL fiyata sahip. Siz de her ay yenilenen ücretsiz oyun olanaklarından faydalanmak isterseniz, Xbox’ın resmi internet sitesinden hizmetin özelliklerine göz atabilirsiniz.