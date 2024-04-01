Microsoft, Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olan oyuncular için bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında oyuncular, üç aylık YouTube Premium aboneliğine ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Microsoft, Game Pass Ultimate abonelerine özel bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında kullanıcılarına üç aylık YouTube Premium aboneliği hediye edecek. Ancak kampanyaya katılmak isteyen oyunseveler için önemli bir şart var.

Microsoft'un Game Pass Ultimate aboneliği kapsamında başlatılan kampanyadan faydalanmak istemeniz hâlinde daha önce YouTube Premium abonesi olmamış olmanız gerekiyor. Bu şartı sağlayabilen tüm kullanıcılar, üç aylık ücretsiz YouTube Premium aboneliğinden faydanabilecekler.

Kampanya, 22 Mayıs'a kadar devam edecek

Microsoft tarafından başlatılan kampanyaya katılmak isteyenlerin 22 Mayıs tarihine kadar zamanları bulunuyor. Kampanyaya katılan kullanıcı, 22 Haziran'a kadar ücretsiz YouTube Premium aboneliğini aktif edebilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların, Xbox uygulamasında bulunan "Avantajlar" bölümüne girmesi yeterli olacak. Burada YouTube Premium ile ilgili bölüme gelip "Bağlantı Al" seçeneğini kullanmanız yeterli. Bir dipnot olarak, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğinin aylık fiyatının 209 TL olduğunu belirtelim.