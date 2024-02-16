Microsoft, Xbox'ın geleceğine ilişkin dün yapılan açıklamada yıllardır açıklanmayan Game Pass abone sayısını paylaştı. Yeni sayı, abonelikteki büyümenin yavaşladığını gösterdi.

Microsoft, dün Xbox’ın geleceğinde nasıl bir yol izleyeceğini açıklayan bir video podcast yayımlamıştı. Şirketin oyun bölümünün başındaki isim Phil Spencer da dahil olmak üzere üç büyük yöneticinin yer aldığı açıklamada, dört Xbox oyununun PlayStation 5’e ve Nintendo Switch’e geleceği de dahil önemli duyurulara yer verilmişti.

Etkinlik sırasında başka bilgiler de paylaşıldı. Bunlardan biri de ülkemizde oldukça popüler olan Xbox Game Pass’in abone sayısıyla alakalıydı.

Game Pass'in 34 milyon abonesi var

Xbox yöneticileri, podcast sırasında Game Pass’in abone sayısını açıkladı. Bu çok önemli çünkü Microsoft, en son 2022’de kaç abone olduğunu paylaşmıştı. Dünkü açıklamalara göre Şubat 2024 itibarıyla Xbox Game Pass’in 34 milyon abonesi var.

Bu sayı, Xbox konsol, PC ve Ultimate abonelerine ek olarak Live Gold’un yerine geçen Game Pass Core’u da kapsıyor. Abonelerin dağılımı konusunda ise bir bilgi yok. Ancak Phil Spencer, en çok PC ve bulut tarafında büyüme yaşadıklarını söyledi.

Güncel sayı, Xbox Game Pass abone sayısındaki büyümenin yavaşladığını ve işlerin pek iyi gitmediğini gösteriyor. 2022’de yapılan son açıklamada bu sayı 25 milyon olarak duyurulmuştu. Bu da iki yılda sadece 9 milyon yeni abone geldiğini ve yıllık ortalama sadece %18’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Biraz daha geriye gittiğimizde de yavaşlamayı görebiliriz. 2017’de çıkan Game Pass, Nisan 2020’de 10 milyon aboneye ulaştı. Bundan sadece beş ay sonra abone sayısı 5 milyon yükseltti, Ocak 2021’de ise 18 milyona çıktı. Bu da yıllık oranda %90 civarında artış demek. Bu sayı 2022’de ise 7 milyon artarak 25 milyona ulaşmıştı.

Diablo IV Game Pass’e geliyor

Bunun dışında yapılan bir diğer önemli açıklama bir oyun ile alakalı. Şirket, Blizzard’ın çok sevilen oyunu Diablo IV’un Game Pass’e geleceğini duyurdu. Bu da şirketin Activision Blizzard ile birleşimi sonrasında aboneliğe eklenen ilk büyük oyunun Diablo IV olacağı anlamına geliyor. Yapımın Game Pass Core abonelerine gelmeyeceğini belirtelim.

Xbox’ın dün yaptığı diğer önemli açıklamalara göz atmak için: