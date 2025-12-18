Tümü Webekno
Xbox 'Geri Sayım İndirimi' Başladı: AAA Oyunlarda %60'a Varan İndirimler Var

Xbox, bugün kendi mağazasında Geri Sayım indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. Geri Sayım indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda %60'lara varan indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 7 Ocak tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 2.239,30 TL (-%30)
Ready or Not: Digital Deluxe Edition 2.199,99 TL 1.759,99 TL (-%20)
Battlefield 6 2.899,99 TL 2.029,99 TL (-%30)
Borderlands 4 2.900 TL 2.320 TL (-%20)
Fallout 4: Anniversary Edition 2.099 TL 1.364,35 TL (-%35)
EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (-%60)
Minecraft 749 TL 561,75 TL (-%25)
ARC Raiders 1.620 TL 1.320 TL (-%20)
Split Fiction 1.799,99 TL 1.349,99 TL (-%25)
Assassin's Creed Shadows 2.800 TL 1.400 TL (-%50)
The Outer Worlds 2 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
NINJA GAIDEN 4 2.999 TL 2.099,30 TL (-%30)
EA SPORTS College Football 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (-%60)
NBA 2K26 2.900 TL 1.160 TL (-%60)
ELDEN RING NIGHTREIGN 1.399 TL 1.049,25 TL (-%25)
Dying Light: The Beast 2.269 TL 1.815,20 TL (-%20)
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition 2.669 TL 1.334,50 TL (-%50)
Phasmophobia 675 TL 506,25 TL (-%25)
Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.754,10 TL (-%10)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 656 TL (-%20)

Xbox'ta Geri Sayım indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

Xbox Oyunlar Oyun İndirimleri

