Xbox'ta 20 Yıldır Gizli Olan Bir Sürpriz Yumurta Keşfedildi

Xbox'ın ilk çıkardığı konsolu olan orijinal Xbox'ta bulunan ve neredeyse 20 yıldır çözülememiş olan sürpriz yumurta sonunda çözüldü.

Günümüzde konsol piyasasının en büyük iki isminden birisi olan Xbox’ın ilk jenerasyonu bundan yaklaşık 20 yıl önce çıkış yapmıştı. O zamanlarda oyunlara, DVD’lere ve konsolların arayüzlerine “Easter Egg” yani sürpriz yumurtalar saklamak bir nevi gelenekti.

Tabii ki Xbox da o modaya uyarak ilk konsoluna bir sürpriz yumurta saklamıştı. Yıllar boyunca insanlar bu küçük sürprizi bulmak için uğraşmış, hatta sırf bunun için Xbox konsolu almıştı. Fakat bu küçük ama iyi saklanmış sürprizi kimse bulamamıştı. Nitekim en sonunda orijinal Xbox konsolunun geliştirici ekibinden bir çalışan bu gizemin çözümünü Kotaku isimli oyun haberi sitesine göndererek olaya ışık tuttu.

Xbox ve sürpriz yumurtaları:

Xbox konsolunda aslında bundan başka birkaç sürpriz yumurta daha vardı ancak onlar zaten ilk zamanlarda kolayca bulunmuştu. Bunların içinde en çok bilinen sürpriz ise arayüzdeki CD bölümüne girildiğinde “<<Eggsβox>>” yazıldığında ortaya çıkan gizli jeneriklerdi. Bu sürpriz yumurtaların hepsi bulunmuş olmasına rağmen Xbox’ın o zamanlar “Halen bir yumurta daha var” demesi oyuncuları ve kendilerine “Yumurta Avcıları” diyen kişileri cezbetti.

İşte yıllardır saklanan o sürpriz yumurta:

Bu yumurtayı bulmak için yapılması gereken adımlar şu şekilde:

Arayüzdeki “Müzik” bölümüne girin ve bir ses CD’si takın.

Önünüzdeki ekranda iki kez “Kopyala” seçeneğini seçin.

Ardından “Yeni Soundtrack” seçeneğini seçin.

Xbox sizden bu dosyayı isimlendirmenizi isteyecek.

Dosya adını “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy” olarak değiştirmeniz gerekli ve evet, tam 26 adet “y” harfi var.

Bütün bu işlemleri tamamladıktan ve konsolun bu ses dosyalarını yazmasını bekledikten sonra ana ekrandaki ayarlar ekranından 'Sistem Bilgisi'ni seçtiğinizde 'Xbox Arayüz Ekibi'nin isimlerini göreceksiniz. Aslında bütün sürpriz bundan ibaret ancak o zamanlarda bu tür şeyler oyuncular ve avcılar için oldukça kıymetliydi.

Yıllar sonra da olsa nihayet bu sırrın çözülmüş olması o zamanlarda bunu çözemeyen insanları ve bu konularda takıntılı kişileri mutlu etti.