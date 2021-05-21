2021 İlk Çeyrek Konsol Satışları Açıklandı

Çıktıkları günden bugüne, kendilerinden önce gelenlerin de yaptığı gibi oyun camiasını ikiye ayırmış olan Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in satışları hakkında detaylar açıklandı. Verilere göre PlayStation, Xbox'ı ikiye katlamış durumda.

Geçtiğimiz kasım ayında Microsoft ve Sony, yeni konsollarının donanımlarını, özellikle konsol camiası için oldukça etkileyici bir şekilde kullanıcılarına tanıtmıştı. Gelişmiş SSD’lerden tutun ışın izleme, geliştirilmiş kontrolcüler ve diğer yeni özellikler, oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırmıştı.

Konsolların güçlerini test edebileceğimiz birçok oyun şu an marketlerde yerini almış olsa da sayılarının yeterli olduğunu söylemek çok zor. Yine de her nesilde olduğu gibi bu nesilde de Xbox ve PlayStation kıyasıya bir yarış içinde. Konsolların 2021’in ilk çeyreğinde ne kadar sattığını gösteren Ampere Analysis tarafından sunulan bilgiler, PlayStation'ın Xbox'ı ikiye katlandığını gösteriyor.

2021 ilk çeyreğinde PlayStation 5, Xbox Series X/S'i ikiye katlamış durumda:

Aktarılan bilgilere göre 2021 yılının ilk çeyreğine baktığımızda, PlayStation tarafının 2,83 milyon, Xbox tarafınınsa 1,31 milyon konsol sattığını görüyoruz. Bu bağlamda Sony’nin ikiye katlamaktan öteye geçtiğini söylemek yanlış olmaz.

Sık sık stok sorunlarıyla gündeme gelen konsollar hakkında birçok kez dengelerin değişeceği konusunda öngörülerde bulunulmuştu. Fakat IBM, yonga eksikliğinin 2023’e kadar sürmesini beklediğini geçtiğimiz günlerde onayladı. Bu da PlayStation ve Xbox satışlarının stok sorunları eşliğinde bu oranda devam edeceğine işaret ediyor.

Konsol yarışında liderliği elinde tutan taraf PlayStation veya Xbox değil:

Çoğunlukla Xbox ya da PlayStation taraflarına aşina olunsa da konsol satışlarında en önde giden taraf Nintendo Switch. Oyunların, konsol satın alımlarını fazlasıyla etkilediğini gördüğümüz tabloda Switch ailesi, 2,83 milyon satan PlayStation 5'in ve 1,31 milyon satan Xbox Series X/S ailesinin toplamından da yukarı çıkarak 5,86 milyon satışa ulaşmış. Switch ailesinin bu başarısı, konsolun Animal Crosssing: New Horizons oyunuyla da bağdaştırılıyor. Zira oyun, 2021 Mart ayının en çok satanları arasındaydı.