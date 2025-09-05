Toplam Fiyatı 2.640 TL'yi Aşan 4 Oyun, Xbox'ta Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar belli oldu. Toplam değeri 4120 TL'yi aşan 4 oyunu bedavaya denemeniz mümkün.

Xbox, her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği oyunseverleri çok mutlu eden bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında Game Pass abonesi oyunculara belli oyunları kısa süreliğine ücretsiz deneme imkânı sunuluyor. Bazen tüm Xbox kullanıcılarına da sunulduğunu görebiliyoruz.

Şimdi ise** 19-22 Eylül tarihlerini** kapsayan bu hafta sonu FreePlayDays kapsamında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Toplam değeri **2.640 TL'yi aşan 3 oyunu **deneme imkânı yakalayabileceksiniz.

Xbox’ta bu hafta sonu ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Synduality Echo of Ada 1.399 TL Matchpoint Tennis Championships 650 TL Ship of Fools 580 TL Townscaper 14 TL

Yukarıda gördüğünüz oyunların Synduality Echo of Ada ve Matchpoint Tennis Championships'i oynamak için Game Pass aboneliğine ihtiyacınız var. Bu oyunların hepsi, 22 Eylül Pazartesi gününe kadar ücretsiz oynanabilir olacak.

Ship of Fools ve Townscaper, 2 saat sınırlamayla tüm Xbox aboneleri tarafından ücretsiz denenebilecek

FreePlayDays kapsamındaki Ship of Fools ve Townscaper oyunları, abonelik gerekmeden tüm Xbox kullanıcıları tarafından bedavaya denenebilecek. Ancak oyunların ücretsiz denemesi için 2 saat sınırlama var. 2 saatten fazla oynayamayacaksınız.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.