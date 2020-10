Halo Infinite’in Çıkış Tarihiyle İlgili Yeni İddia

Xbox Series One, Series X / S ve PC için çıkış yapacak Halo Infinite’in çıkış tarihiyle ilgili Amazon sayfasında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Amazon sayfasında oyunun kitabı The Art of Halo Infinite, 29 Haziran 2021’de çıkacak şekilde listelendi.

İlk başta Xbox Series X lansmanıyla birlikte çıkması beklenen Halo Infinite’in daha sonra gecikeceği açıklanmıştı. Bu gecikme bazı hayranları üzmüş olsa da şimdi oyunun ne zaman çıkacağına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Yakın zamanda yapılan bir Amazon listesine göre The Art of Halo Infinite isimli bir kitabın tarihi ortaya çıktı. Oyunla alakalı bilgilerin yer alacağı düşünülen kitabın çıkış tarihi Amazon’da 29 Haziran 2021 olarak listelendi. Amazon’daki bir çevrimiçi perakendecide ortaya çıkan bu tarih, oyunun çıkış tarihiyle ilgili yeni bir söylentinin ortaya çıkmasına neden oldu. Eğer bu tarih doğruysa oyunun çıkmasına hala uzun bir zaman var diyebiliriz. Halo Infinite’in çıkış tarihiyle ilgili söylentiler gelmeye devam ediyor Gecikme nedeniyle yeni özellikler kazanacağı düşünülen Halo Infinite’in Xbox Series X’in lansmanıyla birlikte çıkmayacak olması oyuncular tarafında eleştirilere neden oluyor. Bazı kişiler de oyunun The Art of Halo Infinite kitabıyla aynı süreçte çıkacağını ortaya atınca, oyunu bekleyen hayranlar iyice sinir olmaya başladı. Bu noktada oyunun çıkış tarihinin 29 Haziran 2021 olması için çok fazla olasılığın doğru çıkması gerekiyor. Bunlardan ilki, The Art of Halo Infinite kitabının çıkış tarihinin Amazon’daki tarih olması. İkincisi, sanat kitabının oyunla aynı dönemde çıkacağını varsaymalıyız. Bu noktada kitaplarla oyunların genelde aynı dönemde çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Üçüncü olasılık ise Microsoft’un Halo Infinite’i haziran ayında piyasaya sürmesinin mantıklı olacağını düşünmesi gerekiyor. İLGİLİ HABER Xbox, Halo Infinite'in Ertelenmesini Game Pass ile Unutturmayı Hedefliyor Elbette şu ana kadar elde ettiğimiz tüm bilgiler birer söylentiden ibaret. Şu ana kadar elde edilen tek resmi bilgi 2021’de çıkacağı yönünde. Oyunun geliştiricisi 343 Industries’in planlarına bağlı olarak 2021’in başlarında veya sonlarında bir lansman görebiliriz. 343 Industries, yaptığı son açıklamada, söylentilere göre kimsenin Halo Infinite’in çıkış tarihine güvenmemesi gerektiğini söylemişti. Oyunun çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.

Kaynak : https://gamerant.com/halo-infinite-release-date-leak-amazon/

