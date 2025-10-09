Xbox'tan İngiltere'deki gençleri korumak için önemli değişiklik: Yaşını doğrulamayan bazı özellikleri kullanamayacak

Xbox Insider programı, UK Online Safety Act’e uyum için yaş doğrulama özelliğini test ediyor. Amaç: çevrimiçi güvenliği artırmak.

Xbox Insider’ın Alpha Skip-Ahead programına gelen yeni güncelleme ile Microsoft, yaş doğrulama sistemini test etmeye başladı. İngiltere’de yürürlüğe giren Online Safety Act nedeniyle kullanıcıların yaşlarını doğrulaması gerekecek. Bu sistemin 2026 başında genel kullanıma açılması planlanıyor.

Kullanıcılar, kimlik fotoğrafı, telefon numarası, kredi kartı ya da kameradan yaş tahmini gibi yöntemlerle doğrulama yapabilecek. Özellikle çocuk kullanıcıların korunması hedefleniyor. Bu adım, oyun içi içeriklere ve çevrimiçi etkileşimlere yaş sınırlaması getirilmesini kolaylaştıracak.

Ancak bu sistem veri güvenliği açısından endişelere de neden oluyor. Kullanıcılar, özel bilgilerin üçüncü taraf sistemlerle paylaşılmasından kaygılı. Microsoft, bu bilgilerin güvenli şekilde saklanacağını söylüyor.

İngiltere’de zorunlu olacak bu sistemin diğer ülkelere de yayılıp yayılmayacağı henüz belli değil. Ancak Microsoft’un bu adımı, tüm oyun ekosistemini etkileyecek daha büyük bir dijital kimlik döneminin habercisi olabilir.