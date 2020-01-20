Xbox Konsol Akışı Özelliği Tüm Dünyada Kullanıma Sunuldu

Microsoft, Xbox oyunlarını Android cihazlarda oynamanızı sağlayan Konsol Akışı (önizleme) özelliğini global olarak tüm kullanıcılara açtı. Artık Xbox Game Pass oyunları da dahil olmak olmak üzere tüm Xbox oyunları, akıllı telefonlarda oynanabiliyor.

Xbox'ın Konsol Akışı özelliği, önizleme olarak geçtiğimiz yılın sonlarında ABD ve İngiltere'de kullanıma sunulmuştu. Microsoft, konsol oyunlarını mobil cihazlara taşıyan bu özelliği şimdi daha fazla pazara genişletiyor. Özellik yalnızca Xbox Insider'lar tarafından kullanılabildiği için beta sürümünde, ancak şu an tüm kullanıcılar özelliği deneyerek şirkete geri bildirimde bulunabiliyor.

Xbox Konsol Akışı, Microsoft'un bulut oyun hizmeti olan Project xCloud ile karıştırılmamalı. Özellik, konsolunuzda kurulu olan Xbox oyunlarınızı Android telefonunuzda veya tabletinizde oynamanızı sağlıyor. Yani PlayStation Remote Play ile aynı işlevi görüyor. Programa katılmak için bir Xbox Insider olmanız ve Xbox One konsolunuzu Güncelleme Önizleme Döngülerinden birine kaydetmeniz gerekiyor.

Artık Xbox One oyunlarını Android telefonunuzda oynayabileceksiniz

Uzaktan oynatma özelliğini Android cihazlarda kullanabilmek için ilk olarak Google Play Store'dan Xbox Game Streaming (Preview) uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Uygulama, Xbox One'ınızdaki kurulum işleminde size yol gösteriyor ve ağ bağlantınızın, konsolunuzun ve kontrol cihazınızın sorunsuz bir deneyim sunması için bazı testler gerçekleştiriyor. Konsol Akışı için gereken özellikler şunlar:

Android 6.0 veya üstü mobil cihazlar (Bluetooth 4.0 gerektiriyor)

Bluetooth özellikli Xbox One kontrol cihazı

Xbox hesabı ve yüksek hızlı internet

10 Mbps indirme / 4,75 Mbps yükleme bant genişliğini destekleyen bir Wi-Fi veya mobil veri bağlantısı

125 ms veya daha düşük ağ gecikmesi (60 ms önerilir)

Konsoun güç ayarı 'Anında Açılış' olmalı

Kurulumun ardından, Xbox Game Pass oyunları da dahil olmak üzere kurulu Xbox One oyunlarınızı Android telefonunuzda oynayabileceksiniz. Xbox Konsol Akışı önizlemesini daha fazla pazara genişletmek, Microsoft'un daha geniş bir kullanıcı tabanından geri bildirim toplamasına ve kullanıma sunulmadan önce hizmetin daha da geliştirilmesine yardımcı olacak. Microsoft, Xbox Konsol Akışı hizmetinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını henüz açıklamadı.