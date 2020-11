Bir Oyunsever, Xbox One S'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştürdü

Bir oyunsever, oyuncu bilgisayarlarının da kompakt olabileceğini göstermek için Xbox One S kasasının içinde gerçek bir oyuncu bilgisayarı topladı. Bilgisayarın performansı hakkında ise konuşmak ne yazık ki mümkün değil.

‘Oyun bilgisayarı’ denildiğinde çoğumuzun aklında büyük, bir sürü fana ve LED aydınlatmaya sahip bilgisayar kasaları gelir. Ancak Markker2992 adlı Reddit kullanıcısı, oyun bilgisayarlarının da oyun konsolları gibi kompakt tasarımlara sahip olabileceğini gösteren bir deneme gerçekleştirdi.

Eski bir Xbox One S’i alarak bir oyuncu bilgisayarına dönüştürdü. Söz konusu cihazın performans açısından neler sunduğunu söylemek zor ancak en azından donanım noktasında bir oyuncu bilgisayarından geride kalmadığını söyleyebiliriz.

Markker2992’nin Xbox One S RTX oyuncu bilgisayarı adını verdiği bu ilginç cihazın içinde bir Ryzen 3700X işlemci, Noctua NH-L9a işlemci soğutucu, Asus RTX 2060 Phoenix GPU, ASRock B450 ITX anakart, 32 GB RAM, HDPlex 400w HiFi DC-ATX PSU, 2 TB SSD ve Noctua NF-A4x10 FLX soğutucu fan bulunuyor. Dolayısı ile donanım açısından gerçek bir oyuncu bilgisayarı olduğu söylenebilir.

Xbox One S RTX’in fotoğraflarına baktığımızda Xbox One S’in kendi havalandırma deliklerine ek havalandırma delikleri açıldığını, Xbox One S’in orijinal güç tuşuna alternatif bir güç tuşu eklendiğini, Blu-ray sürücüsüne ise Xbox yeşili LED aydınlatma eklendiğini görüyoruz. Dolayısı ile orijinal Xbox One S kasasının, cihazın çalışabilmesi için ‘güncellendiğini’ söylemek mümkün.

Xbox One S RTX’teki tüm parçaların 1.300 dolara mal olduğunu düşünürsek bir PC tutkunu olmadığınız sürece yeni nesil bir Xbox Series X ya da Xbox Series S satın almanın çok daha karlı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.