Xbox Series X ve S, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Microsoft'un "en güçlü oyun konsolu" dediği Xbox Series X ile uygun fiyatlı kardeşi Xbox Series S, bugün itibarıyla satışa sunuldu. Yeni nesil Xbox'lar, 30'den fazla yeniden optimize edilmiş oyun ve Xbox Game Pass aboneleri için EA Play entegrasyonuyla geldi.

Oyunseverlerin önümüzdeki birkaç yıl boyunca en yakın arkadaşlarından biri olacak Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ve Xbox Series S, bugün itibarıyla Türkiye’de ve tüm dünyada satışa sunuldu. Yeni nesil konsol savaşlarında tercihini Xbox’tan yana yapan oyuncular, çevrimiçi e-ticaret siteleri ya da teknoloji mağazalarından yeni nesil oyun konsollarına erişim sağlayabiliyorlar.

Xbox Series X ve uygun fiyatlı kardeşi Xbox Series S, yeni nesil konsol için yeniden optimize edilen Forza Horizon 4, Assassins Creed: Valhalla, Dirt 5 gibi 30 farklı oyun ile birlikte oyunseverlerin karşısına çıkıyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi oyun sayısı, ilerleyen dönemde katlanarak artmaya devam edecek. Ayrıca oyuncular, Xbox Game Pass’e abone olarak 100’den fazla oyun bulunan geniş bir kütüphaneye de erişim imkanı yakalayabiliyorlar.

“Xbox Series X, şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu”

Microsoft, Xbox Series X ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Xbox Series X, şimdiye kadarki en güçlü oyun konsolu olma özelliğine sahip. Hem performans açısından hem hız ve geriye dönük uyumluluk açısından çığır açacak bir teknolojiyle donatılmış yeni nesil Xbox Series X, Xbox One'ın 4 katından fazla işlemci gücü sunuyor.

AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarileriyle birlikte çalışan 12 teraflopluk işleme gücü ve DirectX ray tracing ile eşsiz bir performansın yanı sıra gerçekçi aydınlatma, gölge ve doğru yansımalar sunan konsol, gerçek ultra HD 4K ve 8K'ya kadar görsel deneyim; ayrıca hızlı yükleme süreleriyle de oyunseverlere kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.”

Microsoft, yeni nesildeki en güçlü oyun konsolu olan Xbox Series X için Türkiye’de 8.299 TL’lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Hem boyut olarak hem de özellikleri açısından daha mütevazı bir oyun konsolu olan Xbox Series S ise Türkiye’de 5.399 TL fiyat etiketine sahip şekilde satışa sunuldu. Ayrıca 100’ün üzerinde oyun sunan Xbox Game Pass’in de aylık 29,90 TL’lik bir ücrete sahip olduğunu belirtelim. Xbox Series X’in en büyük rakibi olacak PlayStation 5 ise 19 Kasım itibarıyla satışa sunulacak.