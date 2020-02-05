Oyun dünyası sürekli olarak yeni teknolojilerle gelişiyor ve ardına bakmadan ilerliyor. Gelişmelere ayak uyduran konsol şirketleri pazarda güçlü isimler olarak kalmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla oyunlarda bulut sisteminin kullanılmasının önemine dikkat çeken Xbox başkanı Phil Spencer’a göre PlayStation 5, büyüklerin rekabetinin dışında kalıyor.

Yıllardır konsol çıkarmayan Sony, sonunda PlayStation 5’i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Konsolun özelliklerine dair doğrulanmış ve doğrulanmamış bir sürü iddia mevcut. Yakın zamanda yeni konsol için resmi sitesinde bir sayfa açan Sony, takipçilere daha fazla bilgi vermeye hazırlanıyor.

Sony’nin konsol alanındaki ezeli rakibi olarak görülen Microsoft, Sony gibi bu yıl yeni konsolunu piyasaya sunmayı planlıyor. Xbox Series X ve PlayStation 5’in özelliklerine dair ortaya atılan her iddia, iki konsolun karşılaştırılmasına yol açıyor. Bunun nedeni, iki markanın da yıllardır benzer zamanlarda ve benzer işlevlerde konsol çıkarması olarak biliniyor. İki şirket de sürekli birbirini geçmek adına yenilikçi adımlar atıyor. Ancak Xbox’ın başında bulunan Phil Spencer, yeni açıklamalarıyla bu rekabet ve çekişme söylentilerine son veriyor.

“Yeni teknolojileri takip etmek gerekiyor”

Phil Spencer, son açıklamalarında PlayStation’ın artık Xbox için rakip olmadığını belirtti. Başkana göre Xbox’ın yeni rakipleri, oyunlarda bulut sistemi üzerine çalışmalar yürüten Amazon ve Google. Konsolların sızdırılan bilgileri Xbox Series X’in PlayStation’dan daha güçlü olacağını zaten ortaya koymuştu. Ancak Spencer, rekabetin artık performans alanında olmadığını ve yeni teknolojilere ayak uydurulması gerektiğine parmak basarak yıllardır süren rekabete nokta koydu. Xbox başkanı bu düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Sony ve Nintendo’dan bahsedecek olursak kendileri için bolca saygımız var. Ancak ilerisi için Amazon ve Google’ı kendimize rakip olarak görüyoruz. Amacım Nintendo ve Sony’ye saygısızlık etmek değil, ancak geleneksel oyun konsolu şirketleri artık eskimiş durumda. Belki Azure gibi bir platform oluşturmayı deneyebilirler, ancak biz çoktan bu bulut sistemiyle milyarlarca dolar elde ettik.”

Oyunları tüm dünyaya format sınırı olmadan ulaştırmak hedefleniyor

Sony, sunucularını geliştirmek ve oyun alanında bulut teknolojisini etkin bir şekilde kullanmak için Azure’a sahip Microsoft’la stratejik bir ortaklığa girmişti. Geçen sene Google Stadia ortaya çıkana kadar sektördeki tek oyun yayın platformu PlayStation Now’dı. Ancak elde edilen gelişmelerle bu platform fazla geleneksel kaldı.

Geleneksel konsol savaşlarından daha büyük düşünülmesi gerektiğini belirten Phil Spencer, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Diğer konsollarla formata bağlı rekabete girmek istemiyorum. Amazon ve Google, oyunları 7 milyar insana ulaştırma hedefine odaklanıyor. Hedef budur.”